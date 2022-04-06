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Байден подписал новый пакет помощи для Украины: что в нем есть

Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи

6 апреля 2022, 22:21
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что выделил нашей стране новый пакет оборонной помощи, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом информирует CBS.

Байден подписал новый пакет помощи для Украины: что в нем есть

Джо Байден (фото из открытых источников)

Лидер Соединенных Штатов подписал указ о выделении военно-технической помощи нашей стране. В военной помощи присутствуют противотанковые ракеты Javelin.

Перед этим, о предоставлении нового пакета помощи, стоимость которого 100 млн долларов, рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Большая часть этих денег будет использована на ракеты Javelin. Соглашение выступает как результат усилий по укреплению обороноспособности нашей страны в войне с Россией.

Блинкен подчеркнул продолжение военно-технической поддержки украинской армии. Как подытожил американское чиновник, Америка ускорит поставлять необходимое вооружение Украине.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новом пакете санкций США. Вашингтон реагирует на зверства российских кафиров в Буче под Киевом и продолжение войны против Украины и вводит вместе с G7 и ЕС новые санкции. На этот раз санкции вводятся против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа-банка и Сбербанка. Также США запрещают своим гражданам инвестиции в Российскую Федерацию. В заявлении Белого Дома говорится, что Вашингтон также вводит ограничения против крупных российских государственных предприятий критической сферы. Все их активы, находящиеся в США, будут заморожены. Ну и последний санкционный удар должны почувствовать дети Путина. Также пострадает верхушка Кремля – жена и дети главы МИД РФ Лаврова, члены Совбеза РФ, включая экс-премьера Медведева и главу правительства РФ Мишустина.


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Источник: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-javelins-us-100-million-security-assistance/
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