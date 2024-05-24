logo

BTC/USD

67173.06

ETH/USD

3685.90

LTC/USD

84.58

USD/UAH

40.35

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден подсунул Украине «свинью»: к каким последствиям приведет его поступок
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден подсунул Украине «свинью»: к каким последствиям приведет его поступок

Президент США Джо Байден, по всей вероятности, не посетит Глобальный саммит мира. По словам политолога Владимира Горбача, таким образом он поощряет и других лидеров стран брать с него пример

сегодня, 17:01
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вероятно, не будет присутствовать на Глобальном саммите мира в Швейцарии. По словам политолога Владимира Горбача, речь идет о нежелании американского президента подыгрывать главе Украины Владимиру Зеленскому.

Байден подсунул Украине «свинью»: к каким последствиям приведет его поступок

Джо Байден

"Был рядом на 50-м саммите G7 в Бриндиге (Италия) 13-15 июня и не заехал на важнейшее для партнера мероприятие. Зеленский был приглашен на G7 и этого, мол, достаточно",
– отметил эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, такие действия Байдена демотивируют лидеров других государств лично посещать Глобальный саммит мира. То есть действия американского президента работают на понижение уровня представительства и значимости самого собрания.

Как следствие, добавляет Горбач, такими действиями Байден толкает Офис президента в объятия Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Идея Украины состоит в том, что влиятельные мировые лидеры смогут выработать общую позицию по поводу войны в Украине и заставить Россию к миру. При этом известно, что Россия пытается сорвать проведение Глобального саммита мира или снизить его значимость.

По-видимому, своими действиями Байден подыгрывает именно России. Как считают эксперты, Белый дом вообще странно ведет себя в вопросе войны в Украине. Есть мнение, что Байден просто боится, что кремлевский диктатор просто что-то сделает, что подорвет его рейтинги и как следствие лишит его возможности переизбраться президентом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02v2wGAfLC3Bh2xBvcPCQr4vCLT9NhX1jJ4FDtw1ErG57VdTYrJHi9rmcSsRnGhjpql
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости