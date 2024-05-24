Байден подсунул Украине «свинью»: к каким последствиям приведет его поступок

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вероятно, не будет присутствовать на Глобальном саммите мира в Швейцарии. По словам политолога Владимира Горбача, речь идет о нежелании американского президента подыгрывать главе Украины Владимиру Зеленскому.
Джо Байден
Кроме того, по мнению политолога, такие действия Байдена демотивируют лидеров других государств лично посещать Глобальный саммит мира. То есть действия американского президента работают на понижение уровня представительства и значимости самого собрания.
Как следствие, добавляет Горбач, такими действиями Байден толкает Офис президента в объятия Дональда Трампа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Идея Украины состоит в том, что влиятельные мировые лидеры смогут выработать общую позицию по поводу войны в Украине и заставить Россию к миру. При этом известно, что Россия пытается сорвать проведение Глобального саммита мира или снизить его значимость.
По-видимому, своими действиями Байден подыгрывает именно России. Как считают эксперты, Белый дом вообще странно ведет себя в вопросе войны в Украине. Есть мнение, что Байден просто боится, что кремлевский диктатор просто что-то сделает, что подорвет его рейтинги и как следствие лишит его возможности переизбраться президентом.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!