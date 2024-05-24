Байден подсунул Украине «свинью»: к каким последствиям приведет его поступок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вероятно, не будет присутствовать на Глобальном саммите мира в Швейцарии. По словам политолога Владимира Горбача, речь идет о нежелании американского президента подыгрывать главе Украины Владимиру Зеленскому.

Джо Байден

"Был рядом на 50-м саммите G7 в Бриндиге (Италия) 13-15 июня и не заехал на важнейшее для партнера мероприятие. Зеленский был приглашен на G7 и этого, мол, достаточно",

– отметил эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, такие действия Байдена демотивируют лидеров других государств лично посещать Глобальный саммит мира. То есть действия американского президента работают на понижение уровня представительства и значимости самого собрания.

Как следствие, добавляет Горбач, такими действиями Байден толкает Офис президента в объятия Дональда Трампа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии 15-16 июня должен пройти Глобальный саммит мира, на котором участники планируют обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Идея Украины состоит в том, что влиятельные мировые лидеры смогут выработать общую позицию по поводу войны в Украине и заставить Россию к миру. При этом известно, что Россия пытается сорвать проведение Глобального саммита мира или снизить его значимость.

По-видимому, своими действиями Байден подыгрывает именно России. Как считают эксперты, Белый дом вообще странно ведет себя в вопросе войны в Украине. Есть мнение, что Байден просто боится, что кремлевский диктатор просто что-то сделает, что подорвет его рейтинги и как следствие лишит его возможности переизбраться президентом.



