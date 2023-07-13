Байден получил от саммита НАТО то, чего хотел: СМИ узнали детали

Президент США Джо Байден остался доволен от саммита НАТО в Вильнюсе, потому как глава Белого дома от данного мероприятия получил практически все, что хотел. Главная цель такого публичного мероприятия состояла в том, чтобы напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Когда Путин и его жажда земли и власти развязали свою жестокую войну против Украины, он бился об заклад, что НАТО распадется... он думал, что наше единство разобьется во время первых испытаний. Он считал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он подумал неправильно", — цитирует Байдена CNN.

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Кроме того саммит показал как комфортно Байден чувствует себя на мировой арене.

"Хотя критики могут жаловаться, что администрация делает слишком мало, чтобы помочь Украине – или, по мнению некоторых консерваторов, слишком много, – саммит подчеркнул комфорт Байдена на мировой арене, даже если это не признается в его приблизительных рейтингах одобрения... Понимание президента политических сил, которые давят на других лидеров, также было заметно, когда он дважды публично похвалил японского премьер-министра Фумио Кисиду за подписание программы помощи Украине G7", — пишет издание.

В то же время отказ Байдена пойти на ужин лидеров снова привлек внимание к его преклонному возрасту — 80 лет. Это может стать горячим вопросом на президентских выборах. Однако при этом американскому лидеру удалось продемонстрировать дипломатическое мастерство и сгладить разногласия между странами-членами НАТО.

"Привлечение стран G7 к постоянному потоку оружия в Украину было креативным решением для удовлетворения ее будущих потребностей, одновременно преодолевая ограничения на более тесные отношения между Киевом и НАТО. Если эта схема будет реализована, она может фактически сделать Украину вооруженным Западом авангардом, который может формально не быть "в" НАТО, но все равно будет стержнем ее передовой позиции в Европе.... Соглашение G7 также в определенной степени закрепляет приверженность лидеров США и союзников перед Украиной в последующие годы и затрудняет отмену политики Байдена", — добавляет издание.

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