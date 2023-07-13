Байден получил от саммита НАТО то, чего хотел: СМИ узнали детали

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден остался доволен от саммита НАТО в Вильнюсе, потому как глава Белого дома от данного мероприятия получил практически все, что хотел. Главная цель такого публичного мероприятия состояла в том, чтобы напомнить американцам, почему Вашингтон вынужден и дальше тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
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Кроме того саммит показал как комфортно Байден чувствует себя на мировой арене.
В то же время отказ Байдена пойти на ужин лидеров снова привлек внимание к его преклонному возрасту — 80 лет. Это может стать горячим вопросом на президентских выборах. Однако при этом американскому лидеру удалось продемонстрировать дипломатическое мастерство и сгладить разногласия между странами-членами НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — подводя итоги двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что хоть мы не получили приглашение в Альянс, зато нам точно дали понять, что мы там будем. Правда, пока – не ясно, когда именно. Однозначно – после войны, выстоять в которой нам обещали все партнеры, в том числе, закрепив это в гарантиях безопасности для Украины от "Большой семерки". Главными выводами после саммита с изданием "Комментарии" поделились эксперты.
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