Байден получил третью дозу вакцины против COVID-19

В понедельник, 27 сентября, президент США Джо Байден сделал прививку третьей дозой вакцины против COVID-19. Трансляцию вели на странице президента в Twitter. Президент Джо Байден привился третьей дозой вакцины Pfizer. Он отметил, что бустерная иммунизация является безопасной и эффективной. Свое прививки он сделал в прямом эфире.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Байден призвал и других сделать третью прививку.

"Если вы получили Pfizer в январе, феврале или марте и вам больше 65 лет, вы медицинские показания или работаете на фронте — вы можете пойти на прием", — написал Байден.

Джо Байден также отметил, что третья доза будет бесплатной. Первые две дозы 78-летний Джо Байден получил в январе 2021 вместе со своей женой, которая, по его словам, тоже вскоре прививается в третий раз.Как извещалось, 13 августа Управление США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) санкционировало применение дополнительной, бустерной, дозы вакцины против коронавируса COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом. Согласно решению FDA, третью дозу вакцин Moderna или Pfizer можно будет вводить людям с ослабленным иммунитетом по крайней мере через 28 дней после второй прививки. По мнению регулятора, другим группам граждан пока достаточно двух доз вакцин.

Напомним, Джо Байден обратился к американскому народу и заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов из-за богачей. Президент призвал платить "честную долю", как делают люди среднего класса. Об этом американский лидер заявил в своем Тwitter. "Когда крупные корпорации и богатые платят свою справедливую долю, мы можем инвестировать в Америку. Ведущий один процент уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", — заявил Байден. По его словам, регулирующие органы не имеют конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов. Это наш момент, чтобы доказать американскому народу, что его правительство работает на него, а не только на большие корпорации и те, кто находится на самом верху.

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