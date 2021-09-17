Почему Байден призвал богачей платить честные налоги

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден обратился к американскому народу и заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов из-за богачей. Президент призвал платить "честную долю", как делают люди среднего класса. Об этом американский лидер заявил в своем Тwitter.

Президент США Байден, фото с открытых источников

" Когда крупные корпорации и богатые платят свою справедливую долю, мы можем инвестировать в Америку. Ведущий один процент уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", — заявил Байден.

По его словам, регулирующие органы не имеют конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов. Это наш момент, чтобы доказать американскому народу, что его правительство работает на него, а не только на большие корпорации и те, кто находится на самом верху.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что американский президент Джо Байден попал в нелепую ситуацию во время важного мероприятий. Американский лидер забыл имя австралийского премьер-министра во время объявлении о создании нового военного альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предложил Байдену конкретный и поэтапный план экономической трансформации Украины.









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