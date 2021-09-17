logo
Русский Українська

BTC/USD

47281.82

ETH/USD

3454.09

LTC/USD

180.42

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Почему Байден призвал богачей платить честные налоги
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Байден призвал богачей платить честные налоги

Президент США Байден заявил, что богачи не доплачивают миллиарды долларов налогов

сегодня, 15:40
Автор:

Хмільовська Інна

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден обратился к американскому народу и заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов из-за богачей. Президент призвал платить "честную долю", как делают люди среднего класса. Об этом американский лидер заявил в своем Тwitter.

Почему Байден призвал богачей платить честные налоги

Президент США Байден, фото с открытых источников

"Когда крупные корпорации и богатые платят свою справедливую долю, мы можем инвестировать в Америку. Ведущий один процент уклоняется от 160 миллиардов долларов налогов, которые они должны платить каждый год. Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", — заявил Байден.

По его словам, регулирующие органы не имеют конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов. Это наш момент, чтобы доказать американскому народу, что его правительство работает на него, а не только на большие корпорации и те, кто находится на самом верху.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что американский президент Джо Байден попал в нелепую ситуацию во время важного мероприятий. Американский лидер забыл имя австралийского премьер-министра во время объявлении о создании нового военного альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский предложил Байдену конкретный и поэтапный план экономической трансформации Украины.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/JoeBiden/status/1438678843213037570?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ