Почему Байден призвал богачей платить честные налоги

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Хмільовська Інна
Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден обратился к американскому народу и заявил, что самые благополучные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов из-за богачей. Президент призвал платить "честную долю", как делают люди среднего класса. Об этом американский лидер заявил в своем Тwitter.
Президент США Байден, фото с открытых источников
По его словам, регулирующие органы не имеют конкретных данных о заработках богачей, из-за чего они не могут сказать, уклоняются ли те от уплаты налогов. Это наш момент, чтобы доказать американскому народу, что его правительство работает на него, а не только на большие корпорации и те, кто находится на самом верху.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что американский президент Джо Байден попал в нелепую ситуацию во время важного мероприятий. Американский лидер забыл имя австралийского премьер-министра во время объявлении о создании нового военного альянса между Австралией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки.
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