Байден после слухов о его смерти впервые появится на людях с речью: о чем будет говорить

Президент США Джо Байден анонсировал свое выступление в Белом доме, которое состоится вечером. В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) он сообщил, что во время речи обратится к американцам из Овального кабинета. Байден планирует обсудить будущее Соединенных Штатов и свои планы по завершению своего президентства, включая официальный выход из президентской гонки.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Завтра вечером в 20:00 по восточному времени я обращусь к нации из Овального кабинета с речью о том, что ждет нас впереди, и как я завершу работу для американского народа", – написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США говорят о смерти Байдена . Президент США Джо Байден после положительного теста на коронавирус самоизолировался в своем доме в Делавере. Однако республиканцы полагают, что американский президент может быть мертвым и требуют показать живого Джо Байдена.

После сообщений о коронавирусе и изоляции Джо Байдена, американские консервативные СМИ и некоторые республиканцы начали публиковать теории заговора о смерти президента США. По их словам, Байден якобы мертв, а его сообщения в социальных сетях и официальные заявления с подписью, в частности, о снятии с президентских выборов якобы поддельные. Например, конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт потребовала доказательств, что президент США не умер.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дана Перино отметила, что с момента последнего появления Байдена на публике не было ни одной свежей его фотографии, а писательница Дарла Шине написала, что "если мы не увидим Джо Байдена живым с обращением к нации сегодня утром на видео, он мертв или умирает, нет иного объяснения". Также на социальной платформе X некоторые пользователи стали призывать Байдена сфотографироваться со свежей газетой.

