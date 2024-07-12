Байден представил Зеленского "президентом Путиным", но на этом не остановился

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден дважды назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Сначала лидер США оговорился во время своего выступления по Ukraine Compact, а затем во второй раз во время пресс-конференции после саммита НАТО. И хотя Байден быстро извинился и оправдался за оговорку, однако курьезный момент распространился в сети. Стоит заметить, что Владимир Зеленский также обыграл эту оговорку, замечая, что он – лучше Путина.
Байден и Зеленский. Фото: из открытых источников
Президент США во время своего выступления на Ukraine Compact, на котором страны подписали соглашения по безопасности с Украиной, передавал свое слово Владимиру Зеленскому. Правда, Байден оговорился, назвав Зеленского "президентом Путиным".
Однако за считанные секунды президент США осознал свою ошибку и быстро добавил: "Вы можете победить президента Путина. Президент Зеленский. Я так сосредоточен на победе над Путиным, что мы должны беспокоиться об этом. В любом случае, господин президент...".
Второй раз Байден назвал Зеленского Путиным на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Так, президент США отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.
Когда Байден объяснял свою ошибку во время "Украинского компакта", то снова назвал Зеленского Путиным.
Глава Белого дома перепутал имя не только Владимира Зеленского, но и Камалы Харрис. Так, отвечая на вопрос, может ли он уступить место вице-президенту Камале Харрис, Байден перепутал фамилию и назвал политика "Трампом".
Президент США не заметил своей ошибки и продолжил выступление. Как отмечают ряд западных СМИ, оговорки Байдена привлекли больше внимания, чем сам саммит НАТО и его результаты, ведь это может иметь серьезные последствия, особенно, учитывая провальные дебаты.
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