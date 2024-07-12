Байден представил Зеленского "президентом Путиным", но на этом не остановился

Президент США Джо Байден дважды назвал Владимира Зеленского "президентом Путиным". Сначала лидер США оговорился во время своего выступления по Ukraine Compact, а затем во второй раз во время пресс-конференции после саммита НАТО. И хотя Байден быстро извинился и оправдался за оговорку, однако курьезный момент распространился в сети. Стоит заметить, что Владимир Зеленский также обыграл эту оговорку, замечая, что он – лучше Путина.

Байден и Зеленский. Фото: из открытых источников

Президент США во время своего выступления на Ukraine Compact, на котором страны подписали соглашения по безопасности с Украиной, передавал свое слово Владимиру Зеленскому. Правда, Байден оговорился, назвав Зеленского "президентом Путиным".

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа, президент Путин", – сказал Байден.

Однако за считанные секунды президент США осознал свою ошибку и быстро добавил: "Вы можете победить президента Путина. Президент Зеленский. Я так сосредоточен на победе над Путиным, что мы должны беспокоиться об этом. В любом случае, господин президент...".

Второй раз Байден назвал Зеленского Путиным на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Так, президент США отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

Когда Байден объяснял свою ошибку во время "Украинского компакта", то снова назвал Зеленского Путиным.

"Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извиняюсь, Зеленского", – сказал Байден.

Глава Белого дома перепутал имя не только Владимира Зеленского, но и Камалы Харрис. Так, отвечая на вопрос, может ли он уступить место вице-президенту Камале Харрис, Байден перепутал фамилию и назвал политика "Трампом".

"Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию чтобы быть президентом", – сказал Байден.

Президент США не заметил своей ошибки и продолжил выступление. Как отмечают ряд западных СМИ, оговорки Байдена привлекли больше внимания, чем сам саммит НАТО и его результаты, ведь это может иметь серьезные последствия, особенно, учитывая провальные дебаты.

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