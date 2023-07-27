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Байден приказал передать доказательства военных преступлений РФ в Украине суду в Гааге

Ранее в Пентагоне опасались, что этот шаг создаст прецедент для преследования американских военных

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден без какой-либо огласки распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, в Международный уголовный суд в Гааге. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на информированные источники.

Байден приказал передать доказательства военных преступлений РФ в Украине суду в Гааге

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что произошедшее свидетельствует о том, что в американской политике проходят просто тектонические изменения и позиция Белого дома меняется.           


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В материале "The New York Times" говорится, по мнению должностных лиц, произошедшее является показателем серьезных изменений в американской политике. Чиновники отмечают, что ранее Пентагон противился этому, ведь опасался создания прецедента, который позволит преследовать американских военных. И такое решение Джо Байдена это многомесячное сопротивление перечеркивает. При этом доподлинно не известно, что именно побудило американского президента к такому решению.

"Отмечается, что американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздерживались от того, чтобы делиться этим с Гаагой", – говорится в материале. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – удастся ли привлечь к ответственности Путина и Лукашенко после решения суда в Гааге: что думают украинцы.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/26/us/politics/biden-russia-war-crimes-hague.html
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