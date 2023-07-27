Байден приказал передать доказательства военных преступлений РФ в Украине суду в Гааге

Президент США Джо Байден без какой-либо огласки распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, в Международный уголовный суд в Гааге. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на информированные источники.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отмечается, что произошедшее свидетельствует о том, что в американской политике проходят просто тектонические изменения и позиция Белого дома меняется.

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В материале "The New York Times" говорится, по мнению должностных лиц, произошедшее является показателем серьезных изменений в американской политике. Чиновники отмечают, что ранее Пентагон противился этому, ведь опасался создания прецедента, который позволит преследовать американских военных. И такое решение Джо Байдена это многомесячное сопротивление перечеркивает. При этом доподлинно не известно, что именно побудило американского президента к такому решению.

"Отмечается, что американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированной территории. Они уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздерживались от того, чтобы делиться этим с Гаагой", – говорится в материале.

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