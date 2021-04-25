Байден признал убийство армян в Османской империи геноцидом: какова судьба отношений между США и Турцией

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором признал массовые убийства и депортации армян в Османской империи в 1915-1923 геноцидом. Что значит такой шаг американского президента? Есть ли опасность сближения Турции с Россией? Разобраться в этих вопросах порталу "Комментарии" помогли эксперты.

Байден и Эрдоган - фото: РБК

"Трещина в отношениях между странами станет еще больше"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что признание Байденом геноцида армян Османской империей во время Первой мировой войны приведет к дальнейшему осложнению и к росту напряжения в отношениях между США и Турцией.

Трещина в отношениях между странами станет еще больше, прогнозирует эксперт. Но не думает, что это приведет к кризису или тем к более к разрыву между официальными Вашингтоном и Анкарой.

"США — не первая западная страна, которая признала геноцид армян Османской империей. К тому же, и Штаты и Турция, по разным причинам не заинтересованы в конфликтном разрыве своих отношений, пусть сложных, но все-таки партнерских, — поясняет Владимир Фесенко. — Есть ли опасность сближения Турции с Россией? С РФ у Турции также весьма противоречивые отношения. Есть много сфер, в которых этим странам выгодно сотрудничать. Но между ними есть и немало конфликтных тем. Например, по Украине и Крыму позиции Турции и России принципиально различаются. Косвенный конфликт интересов между Россией и Турцией возник и вокруг конфликта в Нагорном Карабахе. Наконец, напомню, что Россия также в свое время признала геноцид армян времен Первой мировой войны".

Наиболее вероятный сценарий, по мнению Владимира Фесенко, – охлаждение, но не разрыв в отношениях между Турцией и США. И продолжение (возможно, даже усиление) игры официальной Анкары на противоречиях между США и Россией, между РФ и Западом.

"Джо Байден хочет показать своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что нормализация американо-турецких отношений потребует усилий в первую очередь от турецкой стороны"

Эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула считает, что формулировки Джо Байдена относительно событий в Османской империи 1915 года иллюстрируют приверженность президента США своим предвыборным обещаниям.

"В рамках кампании он обещал признать их "геноцидом" — и держит слово. В данном случае он пошел дальше своих предшественников. Многие будущие президенты США (в том числе Джордж Буш-младший и Барак Обама) во время предвыборной гонки выступали с подобной риторикой, борясь за поддержку армянской диаспоры. Однако после занятия Овального кабинета воздерживались от подобного шага, учитывая значение этого вопроса для ключевого партнера Вашингтона – Турецкой Республики", — подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что официальная Анкара не отрицает масштабные жертвы, которые имели место быть в Восточной Анатолии во время Первой мировой войны. Однако подчеркивает некорректность использования термина "геноцид" по отношению к ним.

"Также турецкие власти обращают внимание на значительное число погибших представителей других народностей региона (турков, курдов). В том числе – в результате действий армянских боевиков, использовавших ситуацию для активизации борьбы за независимость, которая поддерживалась Российской империей и, по сути, была ударом в спину Османскому государству. Что делает "монополию" армян на память о трагедии необоснованной", — отмечает Николай Замикула.

Эксперт акцентирует, что на данный момент американо-турецкие отношения пребывают в состоянии глубокого кризиса. И не исключает, что своими действиями Джо Байден хочет показать своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что их нормализация потребует усилий в первую очередь от турецкой стороны.

"А пока Вашингтон добавляет остроты в дипломатическую конфронтацию, демонстрируя серьезность и бескомпромиссность своих позиций. Однако в данном случае последнее заявление президента США будет иметь скорее обратный эффект. Негативная реакция на него со стороны Турции была прогнозируема и очевидна. Так что в ближайшее время стоит ожидать усиления разногласий между Вашингтоном и Анкарой", — считает Николай Замикула.

Он отмечает, что для Украины важно развитие стратегического партнерства как с США, так и с Турцией. И об этом следует помнить украинским политикам и чиновникам, дающим комментарии по вопросу.

"Официальная позиция Киева по нему остается неизменной – оценка событий более чем столетней давности не должна становиться элементом политических спекуляций, а установление истины требует кропотливой совместной работы историков – с привлечением как армянских, так и турецких экспертов. С подобной инициативой создания международной комиссии пятнадцать лет назад как раз и выступал Эрдоган. Однако его предложение не было поддержано Ереваном. Заявление Байдена не должно повлиять на такую оценку со стороны украинского государства, которая остается объективной и независимой", — уверен эксперт.

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