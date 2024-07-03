Байден признался, что чуть не уснул на дебатах с Трампом: какую глупость сделал президент США

Президент США Джо Байден в очередной раз прокомментировал свое неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом. По словам Байдена, он чуть не уснул во время эфира, ведь совершил глупость и не послушал свою команду.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден выступил перед своими сторонниками на предвыборном мероприятии в городе Маклин в Виргинии и объяснил по какой причине он выглядел неуверенным во время дебатов с Трампом.

"Я провел не лучший вечер, но дело в том, что я сделал глупость. Я решил путешествовать вокруг света, несколько раз, пролетев примерно 100 часовых поясов к дебатам. Не послушал свою команду, вернулся и чуть не уснул на сцене", — сказал Байден и добавил, что "это не оправдание, а объяснение" ситуации.

Отметим, что Байден в июне посетил Францию и Италию, где принял участие в саммите Большой семерки. Однако перед дебатами Байден находился около шести дней в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде.

Сразу после дебатов в команде Байдена сообщили, что президент был болен и потому неудобно чувствовал себя на сцене. СМИ также указывали, что причиной неудачного выступления Байдена могло стать позднее время проведения дебатов. Как оказалось, президент США обычно активно работает и проводит встречи в дневное время суток, тогда как дебаты состоялись поздно вечером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач проанализировал выступления Байдена и объяснил, болен ли президент США деменцией.

Также "Комментарии" писали о результатах опросов после дебатов, которые показали, повлияли ли они на рейтинги Байдена и Трампа.



