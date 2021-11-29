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Байден призвал отказаться от защиты интеллектуальной собственности после обнаружения нового штамма

Президент США считает, что такой шаг поможет получить странам большее количество вакцин.

сегодня, 14:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент США Джо Байден призвал страны, которые, как ожидалось, должны быть на встрече Всемирной торговой организации на следующей неделе, чтобы договориться об отказе от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса в Южной Африке. Об этом сообщает Reuters.

Байден призвал отказаться от защиты интеллектуальной собственности после обнаружения нового штамма

Президент США Джо Байден - фото из открытых источников

Встреча, которую Байден имел в виду, позже была отложена после того, как новый штамм привел к ограничениям на поездки, которые помешали бы многим участникам добраться до Женевы.

"Новости об этом новом штамме должны как никогда более четко прояснить, почему эта пандемия не закончится, пока мы не получим больше прививок, — сказал Байден в заявлении. - Эти новости подтверждают важность быстрого решения этого вопроса – отказа от защиты интеллектуальной собственности".

Администрация Байдена столкнулась с новой критикой из-за того, что не удалось получить вакцины более бедным странам, одновременно обеспечивая американцам бесплатные ревакцинации после того, как был обнаружен новый штамм под названием Omicron.

Как сообщали ранее "Комментарии", суд США заблокировал указ Байдена по вакцинации работников частных компаний. Согласно указу работники американских компаний с по меньшей мере 100 сотрудниками должны вакцинироваться против COVID-19 или проходить тестирование еженедельно, однако суд в таком решении выявил серьезные законодательные и конституционные нарушения. Указ заблокирован через два дня после того, как он был опубликован администрацией Байдена, ведь это превышало бы юридические полномочия руководителей американских компаний.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-president-biden-calls-intellectual-property-protection-waivers-covid-19-2021-11-26/
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