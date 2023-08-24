Байден прокомментировал смерть Пригожина, напомнив о своем предупреждении

Как предает портал "Комментарии", президент США Джо Байден, реагируя на информацию о гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что он не удивлен, потому что сразу после мятежа "вагнеровцев" предполагалось, что Путин просто так все это не оставит.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден напомнил журналистам свои слова, которые он произнес ранее, отметив, что он не завидует Евгению Пригожину и тому впредь нужно быть очень острожным. В частности, внимательно относится к своему рациону, очень осторожно относиться к выбору пищи, а также к тому, на чем он будет передвигаться.

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"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", — заявил президент США.

Стоит напомнить, ещё раньше во время своего официального визита в Хельсинки в июле Байден высказался, что на месте Пригожина он бы "следил за тем, что ест, следил бы за своим меню". Также тогда президент США заявил, что ни один процесс в России не может состояться без личного одобрения Путина и сегодня "в России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин".

Отметим, вчера стало известно, что в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны полагают, что Путин лично отдал приказ российскому военному командованию в такой публичный способ расправиться с Пригожиным и его ближайшим окружением, потому как обида за унижение во время июньского мятежа никуда не исчезла.



