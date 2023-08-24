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Байден прокомментировал смерть Пригожина, напомнив о своем предупреждении

Президент США заявил, что предполагал подобное развитие событий

сегодня, 08:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как предает портал "Комментарии", президент США Джо Байден, реагируя на информацию о гибели главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина заявил, что он не удивлен, потому что сразу после мятежа "вагнеровцев" предполагалось, что Путин просто так все это не оставит. 

Байден прокомментировал смерть Пригожина, напомнив о своем предупреждении

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден напомнил журналистам свои слова, которые он произнес ранее, отметив, что он не завидует Евгению Пригожину и тому впредь нужно быть очень острожным. В частности, внимательно относится к своему рациону, очень осторожно относиться к выбору пищи, а также к тому, на чем он будет передвигаться. 


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"Я не знаю точно, что произошло, но я не удивлен", — заявил президент США.

Стоит напомнить, ещё раньше во время своего официального визита в Хельсинки в июле Байден высказался, что на месте Пригожина он бы "следил за тем, что ест, следил бы за своим меню". Также тогда президент США заявил, что ни один процесс в России не может состояться без личного одобрения Путина и сегодня "в России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин".

Отметим, вчера стало известно, что в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.   

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны полагают, что Путин лично отдал приказ российскому военному командованию в такой публичный способ расправиться с Пригожиным и его ближайшим окружением, потому как обида за унижение во время июньского мятежа никуда не исчезла.




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