Байден просит 11,7 млрд долларов для Украины, а РФ угрожает признать США стороной войны: что будет дальше

Президент США Джо Байден запрашивает в Конгрессе 11,7 млрд долларов экстренного финансирования для оказания летальной помощи и бюджетной поддержки Украине, сообщил Белый дом. Тем временем в МИД РФ пригрозили, что могут официально признать США стороной войны в Украине из-за массовой военной поддержки нашей страны. О чем говорят эти сообщения? Как ситуация может развиваться дальше?

Джо Байден (фото из открытых источников)

Россия воюет со всем цивилизованным демократическим сообществом

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Очередная поддержка со стороны США – это, конечно, хорошо. Мы ее всегда ждем. Более того, имеем право на нее рассчитывать. Но в разговорах с нашими западными партнерами нужно всегда обращаться к сравнению сумм той же военной, экономической, финансовой поддержки, оказанной Украине — и аналогичной, предоставленной Афганистану. Пока что сравнение в пользу Афганистана. Да, он был узлом мировых проблем, местом происхождения наркотиков и т.д. Но Украина сейчас – это не региональный конфликт с Россией. Уже есть понимание того, что наша страна ценой жизни своих солдат защищает весь демократический мир, демократические ценности, цивилизованное будущее мирового сообщества. А Россия пытается тянуть всех в некую Тмутаракань, темное прошлое. И цена вопроса здесь значительно выше".

Поэтому, отмечает эксперт, ждем и начала работы закона о ленд-лизе, и продолжения поддержки в разных формах. Да, это большие цифры, но по сравнению с угрозой и важностью победить то зло, которым сейчас является РФ, помощи мы получаем недостаточно, уверен Андрей Сенченко.

"Что касается замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, сделавшего соответствующий выпад в адрес США, то он известен своими неадекватными заявлениями на уровне Соловьева и Захаровой. Некий безмозглый рупор. Но вопрос даже не в его собственных оценках, а в поведение самой России. Которая называет себя едва ли не центром цивилизации, в то же время ведя войну со всем цивилизованным миром. Запад, по логике россиян, бесконечно загнивает, полномасштабное вторжение в Украину нужно было делать еще раньше, "спецоперация" идет по плану и так далее. Все это подтверждает, что Россия пришла к абсолютно неадекватному состоянию. Не только верхушка, условный Кремль и ручная Госдума, но и вся элита, весь "пипл" (народом это называть сложно) с промытыми мозгами", – отмечает Андрей Сенченко.

По его мнению, угрозы Рябкова от имени МИД или всех российских властей, что США могут признать стороной конфликта, в какой-то мере даже преуменьшают происходящее.

"Потому что, подчеркиваю, Россия воюет не с Украиной или США на территории Украины, а со всем цивилизованным демократическим сообществом. Да, она имеет партнеров или ментально близких политиков. Иран, Северная Корея, Орбан (а не вся Венгрия). Есть "консервы" практически в каждой стране в мире. В бизнесе, политике, СМИ, в псевдогражданском секторе. Сегодня они раскрылись и пытаются переформатировать отношение стран, где действуют, к тому, что творит Россия. Но изменить что-нибудь они уже не в состоянии. Диагноз россиянам поставлен. Они объявили изначально проигрышную для себя войну всему цивилизованному сообществу", – резюмирует Андрей Сенченко.

Для Байдена вопрос поддержки Украины, условно говоря, перетягивание одеяла на свою сторону

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич напоминает, что в США в ноябре промежуточные выборы.

"И для Байдена вопрос поддержки Украины на сегодня – один из вариантов, условно говоря, перетягивания одеяла на свою сторону. Увеличения присутствия демократов в Конгрессе. Соответственно, заявления о дополнительных объемах помощи Украине целиком соотносятся с такой логикой. Демонстрируют более жесткую, решительную позицию Белого дома и Демпартии в целом. Тем более что ВСУ начали выдавливать (о контрнаступлении в полный рост речь не идет) российские войска из части оккупированных территорий", – объясняет эксперт.

По его мнению, этот внутри американский тренд – отличная возможность для украинских властей и Украины в целом получить необходимые средства и вооружения, чтобы, в том числе, ускорить выход оккупантов с нашей территории.

Заявление российского МИД, что из-за массовой военной поддержки Украины со стороны США в РФ официально могут признать Штаты стороной войны – также вполне логично, считает Игорь Тышкевич.

Он объясняет:

"Если анализировать российские СМИ с начала широкомасштабной агрессии до сегодняшнего дня, то первые два месяца ключевая ссылка там была – "Украина не состоялась, как государство". А потом тренд начал меняться. Мол, так называемая специальная военная операция, по сути – война, это противостояние России не с Украиной, а с т.н. коллективным Западом. Оправдать отсутствие военных успехов на украинском направлении российская пропаганда решила с помощью искусственного масштабирования образа врага. То есть, противник уже не только Украина, но и весь коллективный Запад. Этим, мол, и оговаривается, среди прочего, что Россия топчется на месте. Так что новый выпад РФ в сторону США прогнозируемый. И соотносится с внутрироссийской агитационной повесткой".

В стране-агрессоре давно считают США стороной войны

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш отмечает, что США отлично знают ситуацию с ростом инфляции и безработицы, падением экономики, огромным бюджетным дефицитом в Украине. Что понятно, ведь страна – в войне. И нам нужна помощь оружием, боеприпасами, финансами.

"И Штаты как один из главных союзников в очередной раз протягиваю руку помощи. Причем это все кроме ленд-лиза, который заработает с октября. Пока мы получаем фактически гранты", – подчеркивает эксперт.

Что касается нервной российской реакции, то она понятна, считает он.

"В стране-агрессоре давно считают США стороной войны – если те так помогают Украине (в том числе вооружениями), да еще и ленд-лиз дадут. Просто путинский режим не знает, что говорить своему народу о том, что "вторая армия" мира увязла в Украине, – объясняет Денис Богуш. – И приходится рассказывать сказки, делать выхлопы — типа официально признать Штаты стороной войны. И что? Нас уже пугали ядерным оружием, весь мир пугали. Не допустим, мол, расширение НАТО до наших границ! Получили Финляндию и Швецию… У звучащих из РФ заявлений нет логики. Впрочем, как и в действиях страны-агрессора".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден просит 11,7 млрд долларов в помощь Украине.

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