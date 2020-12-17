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Байден публично вакцинируется от Covid-19

Байден хочет доказать американскому народу, что вакцина безопасна

сегодня, 12:02
Автор:

Мокрик Анастасия

Новоизбранный 78-летний президент США Джозеф Байден собирается вакцинироваться от Covid-19 уже на следующей неделе. Об этом он рассказал журналистам Yahoo.

Байден публично вакцинируется от Covid-19

ФОТО: Из открытых источников

По словам президента,  он не хочет лезть без очереди, но ему очень бы хотелось показать народу, что эта вакцинация полностью безопасна. На сегодняшний день команда Байдена работает над этим. Также гарант отметил, что вакцинацию будет проводить публично, перед народом.

В понедельник, 21 декабря, будут распространены первые экстренные дозы вакцины Pfizer от коронавируса.  В тот же день президент должен вместе со всеми принять вакцину. Ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи настоятельно рекомендовал Байдену сделать вакцинацию еще до инаугурации, которая  состоится 20 января 2021 года.  Энтони отметил, что перед тем, как Байден официально займет пост президента США, он должен быть абсолютно защищен.

К слову, Фаучи также рекомендовал и Дональду Трампу и вице-президент Майклу Пенсу сделать то же самое, что и Байден. Хоть Трамп и переболел коронавирусом осенью текущего года, антитела появились в организме всего на пару месяцев. Однако действующий президент завил, что не намерен пока этого делать. По словам Трампа, он примет вакцину от Covid-19 в соответствующее время, когда посчитает нужным. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал, что в США во время испытаний американо-немецкой вакцины Pfizerу. У каждого их них были определенные проблемы со здоровьем. Однако сама компания Pfizer подтвердили эффективность 95%, опубликовав результаты в научном журнале.


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Источник: https://uk.finance.yahoo.com/news/biden-says-he-is-working-on-getting-the-coronavirus-vaccine-200906468.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALA3ctr5xwp2T25N77KT-f5TyFrLqd_0R5Opc6OX1MfeqesIaVNYw3DmPBdp9oaE8zdP9Cw4Y0HFtK
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