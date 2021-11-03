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Байден раскритиковал президентов Китая и России

Президент США Джо Байден подверг критике президентов Китая и России – Си Цзинпиня и Владимира Путина – за то, что они не были на климатическом саммите COP26 в Глазго

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Отсутствие президентов Китая и России – Си Цзинпиня и Владимира Путина на климатическом саммите COP26 в Глазго вызвало критику со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого Дома назвал климатические изменения в мире большой проблемой, к которой России и Китаю нет дела. Климатические изменения в мире не сильно беспокоят Россию и Китай. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Байден раскритиковал президентов Китая и России

Джо Байден. Фото: Reuters

Говоря о Китае Байден отметил, что невозможно претендовать на роль мирового лидера, закрывая глаза на главные вызовы, которые стоят перед планетой. Решение Си Цзиньпина отказаться от участия в саммите президент США назвал "большой ошибкой". Примерно в таком же ключе Байден высказался и о лидере России Владимире Путине, отметив, что в РФ хватает проблем, связанных с климатическими колебаниями. Дикая местность в России горит, но как решить эту проблему, какие шаги нужно предпринимать президент России не спешить говорить.

Издание уточняет, что всего на саммит прибыло 120 лидеров государств. Что же касается Китая и России, то Си Цзиньпина и Путина действительно не было, но страны направили официальные делегации.

КНР сегодня расположена на первом месте по количеству выбросов углекислого газа. Сразу за ним расположились США. Что же касается России, то она расположилась на пятом месте. Третья позиция в этом антирейтинге за странами ЕС и Индией.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Байдена признались в бессилии в борьбе с "Северным потоком-2". В США уверены, что не могли бы остановить "Северный поток-2", а только отсрочить.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-59138578
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