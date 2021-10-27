У Байдена признались в бессилии в борьбе с «Северным потоком-2»

Джо Байден с первых дней своего президентства занял жесткую позицию относительно "Северного потока-2". Он, как считал, так и считает, что газопровод очень опасен не только для энергетической безопасности Украины, но и для Европейского Союза в целом. В то же время Джо Байден понимал, что США своими агрессивными действиями способны лишь ненамного отсрочить его достройку, но никак не остановить или заморозить проект. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил старший советник президента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хохстейн, пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление с сайта Госдепа.

Северный поток-2. Фото из открытых источников

Амос Хохстейн пояснил цель совместной позиции Вашингтона и Берлина по "Северному потоку-2". Советник отметил, это было сделано после осознания, что проект уже реализован практически на 100% и какие-либо действия со стороны администрации США не смогли помешать вводу в эксплуатацию трубопровода. Поэтому было принято пойти на встречу Германии, чтобы смягчить позиции.

При этом советник подчеркнул, что Байден постоянно на связи с мировыми лидерами в Европе. Обсуждается ключевой вопрос – как минимизировать риски для стран ЕС и Украины, которые могут возникнуть зимой.

Что же касается Украины, то в США надеются, что в недалеком будущем Киев возобновит историческую роль в поставках энергоресурсов в Европу. К этому приведут финансовые вложения в Украину со стороны Европы и США, а также интеграция Украины в европейскую электросеть.

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