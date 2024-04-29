Байден раскритиковал Трампа после его скандальных заявлений

Президент США Джо Байден отреагировал на скандальные слова лидера республиканцев Дональда Трампа, который заявил, что хочет быть диктатором и назвал свой приход в Белый дом местью и возмездием.



Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 81-летний Джо Байден отверг критику своего возраста по сравнению с 77-летним Дональдом Трампом.

"Возраст — это единственное, что нас объединяет. Мой вице-президент фактически поддерживает меня", — пошутил Байден.

Однако, после нескольких шуток в сторону бывшего президента, Джо Байден подверг резкой критике Трампа из-за его скандальных предвыборных заявлений.

"Бывший президент, потерпевший поражение, не скрывал своей атаки на нашу демократию. Он сказал, что хочет быть диктатором в первый же день, и многое другое. Он говорит своим сторонникам, что он — их месть и возмездие. Когда, во имя Бога, вы слышали, чтобы другой президент говорил что-нибудь подобное?" – сказал Байден.

Президент США добавил, что восемь лет назад к этому можно было отнестись, как к разговорам, однако не после 6 января, когда произошел штурм Капитолия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп подверг критике независимого кандидата на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего. Ожидалось, что бывший демократ будет перетягивать голоса Байдена в свою пользу, однако опросы показывают, что Кеннеди также отбирает голоса у Трампа.

Также "Комментарии" писал о результатах опросов о шансах на победу республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена в президентских выборах в США.