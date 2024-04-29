Байден раскритиковал Трампа после его скандальных заявлений

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Slava Kot
Президент США Джо Байден отреагировал на скандальные слова лидера республиканцев Дональда Трампа, который заявил, что хочет быть диктатором и назвал свой приход в Белый дом местью и возмездием.
Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников
Во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 81-летний Джо Байден отверг критику своего возраста по сравнению с 77-летним Дональдом Трампом.
Однако, после нескольких шуток в сторону бывшего президента, Джо Байден подверг резкой критике Трампа из-за его скандальных предвыборных заявлений.
Президент США добавил, что восемь лет назад к этому можно было отнестись, как к разговорам, однако не после 6 января, когда произошел штурм Капитолия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп подверг критике независимого кандидата на выборах президента США Роберта Кеннеди-младшего. Ожидалось, что бывший демократ будет перетягивать голоса Байдена в свою пользу, однако опросы показывают, что Кеннеди также отбирает голоса у Трампа.
Также "Комментарии" писал о результатах опросов о шансах на победу республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена в президентских выборах в США.
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