Байден расплакался перед инаугурацией (Видео)

Новоизбранный президент Америки не удержался и расчувствовался прямо перед своей инаугурацией. Джо Байден заплакал во время своей речи, в которой он благодарил близких людей, помогающих ему достигать целей и постоянно поддерживающих.

Инаугурация Джо Байдена: президент очень взволнован. Фото: profile.ru

Речь состоялась в штате Делавэр. Именно здесь Байден начал свою политическую карьеру и занял должность сенатора.

"Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все", — сказал Байден, вытирая слезы.

Новый президент США отметил в своем выступлении, что штат Делавэр останется навсегда в сердце всей его семьи.

Слезы политика и эмоциональную речь зафиксировали на камеру. Многих интернет-пользователей она изрядно растрогала и заставила улыбнуться.

Напомним, что ранее новоизбранный президент США, представитель демократической партии Джо Байден назначит трансгендера Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения. Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральной должности. Известно, что ранее Рейчел Левин возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании, а также была руководителем по борьбе с коронавирусным заболеванием в данном штате.

Также 45-й президент Америки Дональд Трамп перед своим уходом из Белого дома сделал ряд помилований. Всего в решение о снятии вины попали 73 человека. Кроме того, еще 70 гражданам смягчили наказание.

Ранее сайт "Комментарии" показывал малоизвестные фото Джозефа Байдена. В его фотоархиве много семейных фотографий, снимков с детства и даже фотография с Виктором Ющенко.

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