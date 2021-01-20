Байден расплакался перед инаугурацией (Видео)

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Кириєнко Анна
Новоизбранный президент Америки не удержался и расчувствовался прямо перед своей инаугурацией. Джо Байден заплакал во время своей речи, в которой он благодарил близких людей, помогающих ему достигать целей и постоянно поддерживающих.
Инаугурация Джо Байдена: президент очень взволнован. Фото: profile.ru
Речь состоялась в штате Делавэр. Именно здесь Байден начал свою политическую карьеру и занял должность сенатора.
Новый президент США отметил в своем выступлении, что штат Делавэр останется навсегда в сердце всей его семьи.
Слезы политика и эмоциональную речь зафиксировали на камеру. Многих интернет-пользователей она изрядно растрогала и заставила улыбнуться.
Напомним, что ранее новоизбранный президент США, представитель демократической партии Джо Байден назначит трансгендера Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения. Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральной должности. Известно, что ранее Рейчел Левин возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании, а также была руководителем по борьбе с коронавирусным заболеванием в данном штате.
Также 45-й президент Америки Дональд Трамп перед своим уходом из Белого дома сделал ряд помилований. Всего в решение о снятии вины попали 73 человека. Кроме того, еще 70 гражданам смягчили наказание.
Ранее сайт "Комментарии" показывал малоизвестные фото Джозефа Байдена. В его фотоархиве много семейных фотографий, снимков с детства и даже фотография с Виктором Ющенко.
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