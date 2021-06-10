Байден рассказал, что скажет Путину во время встречи

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Ольга Чародий
Глава овального кабинета Джо Байден сказал, что намерен заявить на переговорах с российским президентам Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран. Об этом сообщает "Интерфакс".
Джо Байден (фото из открытых источников)
По словам американского президента, США не ищут конфликта с
РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями
будет наносить нам урон".
Он добавил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы". Байден что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", — сказал президент США.
Байден также пояснил, что во всех странах будет сообщать, что "Америка снова в игре". Он подчеркнул, что демократические страны теперь должны быть готовы решать стоящие перед ними сложные проблемы и доказать, что их путь лучше, чем путь авторитарных режимов.
Как сообщали ранее через неделю, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что сегодня обе стороны активно используют различные медиа-вбросы с целью создания выгодного для себя информационного сопровождения.
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