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Байден рассказал, что скажет Путину во время встречи

По словам американского президента Джо Байдена, США не ищут конфликта с РФ

сегодня, 02:26
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Джо Байден сказал, что намерен заявить на переговорах с российским  президентам Владимиром Путиным о недопустимости нарушения тем или иным образом суверенитета других стран. Об этом сообщает "Интерфакс".

Байден рассказал, что скажет Путину во время встречи

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света", — сказал он.

По словам американского президента, США не ищут конфликта с РФ, "однако США дадут решительный ответ, если Россия своими действиями будет наносить нам урон".

Он добавил, что ясно даст понять российскому коллеге, что "не стоит сомневаться в решимости США защищать наши главные ценности, наши стратегические интересы". Байден что хочет наладить "стабильные и предсказуемые отношения" с РФ, в частности, наладив диалог по вопросу стратегической стабильности. "Я очень серьезно отношусь к ответственности, которую несу по этому вопросу", — сказал президент США. 

Байден также пояснил, что во всех странах будет сообщать, что "Америка снова в игре". Он подчеркнул, что демократические страны теперь должны быть готовы решать стоящие перед ними сложные проблемы и доказать, что их путь лучше, чем путь авторитарных режимов.

Как сообщали ранее через неделю, 16 июня, в Женеве должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета партии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает, что сегодня обе стороны активно используют различные медиа-вбросы с целью создания выгодного для себя информационного сопровождения.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/771455
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