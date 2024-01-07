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Байден рассказал, что у него просят мировые лидеры в личных разговорах

Президент США Джо Байден провел первую предвыборную встречу в 2024 году, на которой поделился деталями частных разговоров с лидерами стран.

сегодня, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден на встрече с избирателями в штате Пенсильвании рассказал о некоторых деталях личных разговоров с мировыми лидерами. По словам Байдена, они указывают на одну общую вещь, которая угрожает их странам.

Байден рассказал, что у него просят мировые лидеры в личных разговорах

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден провел первую в 2024 году предвыборную встречу со своими поклонниками. Она состоялась в Пенсильвании за несколько дней до годовщины штурма Капитолия. Во время выступления Байден критиковал Трампа и заявил, что Америка до сих пор является страной, которая "верит в порядочность, достоинство, честность, честь, правду", поэтому "никто, даже президент, не стоит выше закона".

Президент США рассказал, что знаком практически со всеми мировыми лидерами и большинство во время личных разговоров отмечают одну общую тему, а именно проблемы, в случае победы Трампа на выборах.

"Он не может победить. Тогда моя страна будет под угрозой", – рассказал Байден о просьбе мировых лидеров.

Далее Байден продолжил критиковать Дональда Трампа, отметив, что штурм Капитолия стал днем, когда "мы едва не потеряли Америку".

Напомним, что несколько штатов пытаются снять кандидатуру Трампа на выборах президента ссылаясь на 14 поправку Конституции США, которая запрещает участвовать в любых выборах, если лицо участвовало или помогало в мятеже против Соединенных Штатов. Трамп подал апелляцию в Высший суд США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа появился новый главный конкурент на президентских выборах.

Также "Комментарии" писали о том, кто получит большинство голосов, если Трампу запретят участвовать в выборах.



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Источник: https://apnews.com/article/biden-speech-valley-forge-trump-campaign-bda2293cac2b30e49157c2e6fb256d64
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:26

Юдейська маніпуляція яка почалась ще з Обами. Той теж звинувачував Трампа ледь не у початку світовій війни або ядерного армагедону. Але саме за Обами почались як загарбницькі війни Росії так і заколоти з захопленням влади Порошенком і Губкою Ющенко. Після Трампа маразм Байден спровокував страшні юдейські війни в Україні і Палестині які очолили корумповані божі нацисти-узурпатори.


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