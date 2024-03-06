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Байден рассказал, каким будет мир в случае победы Трампа на выборах в США

Джо Байден в новой речи критикует бывшего президента США Дональда Трампа.

сегодня, 12:01
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден заявил, что второй президентский термин для Дональда Трампа будет означать возвращение в мир "хаоса, раскола и тьмы". По словам Байдена, Трамп хочет только "возмездия и мести".

Байден рассказал, каким будет мир в случае победы Трампа на выборах в США

Джо Байден о Дональде Трампе. Фото из открытых источников

Издание CNN сообщает, что Джо Байден опубликовал предвыборное заявление в котором отметил прогресс США за его пребывание в должности президента. Большинство озвученных тезисов Байдена касались внутренней политики США, в частности, вопросов рабочих мест, инфляции, контроля оружия и прочее.

Также в заявлении Байден упрекнул своего, вероятно, главного конкурента на президентских выборах в США Дональда Трампа. Отметив, что возвращение Трампа к власти в США станет крушением для мира.

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп. Им двигает обида и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии", — рассказал Джо Байден.

По словам Байдена, победа Трампа на президентских выборах будет означать для мира возвращение к "хаосу, расколу и тьме".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп назвал Джо Байдена виновным в войне в Украине и на Ближнем Востоке. По словам Трампа, будь он президентом, Россия не напала бы на Украину, а Иран был бы разорен и не смог бы помогать боевикам ХАМАС и другим организациям в регионе. Трамп заявил, что Байден считается слабым, поэтому на нем лежит ответственность за эти военные конфликты.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент США Дональд Трамп пригрозил Судным днем, если победит на выборах в США.



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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/super-tuesday-primary-03-05-24/h_8504860aa869dbecc778a6e45d604da0
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:46

Конфлікт почав маразм Байден. Він разом з корумпованим Фюрером використовують різні шахрайські схеми щоб не пускати опонентів до влади. Обидва брешуть обидва крадуть. Програш всіх судів якими цей старий хотів не допустити Трампа до виборів, говорить про те, що маразм Байден використовував протиправні прийоми.


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