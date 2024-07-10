Байден разозлился и призвал бросить ему вызов

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Slava Kot
Президент США Джо Байден отреагировал на постоянные призывы по снятию его кандидатуры с президентских выборов. Байден заявил, что не собирается покидать предвыборную гонку, а выступающие против него пусть бросят вызов на съезде Демократической партии.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
После неудачных дебатов с Дональдом Трампом на Джо Байдена посыпалась критика, в том числе от представителей Демократической партии, которые заявляли о необходимости снять кандидатуру Байдена. Президент США несколько раз признавал, что дебаты для него были неудачными, однако свою кандидатуру он отказывается снимать.
Среди тех, кто публично призвал Байдена снять свою кандидатуру по меньшей мере 10 влиятельных представителей Демократической партии: глава демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффри, глава судебного комитета Джеррольд Надлер, глава комитета по военным вопросам Адам Смит и другие.
Считается, что среди демократов борьбу Трампу могла бы навязать вице-президент США Камала Харрис. Окончательное утверждение представителя демократов на выборах должно состояться на съезде партии, запланированном на август.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о специалисте по изучению болезней пожилых людей, который объяснил, страдает ли Джо Байден деменцией.
Также "Комментарии" писали о заявлении президента США Джо Байдена, в котором он объяснил, как закончится война в Украине.
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