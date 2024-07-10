Байден разозлился и призвал бросить ему вызов

Президент США Джо Байден отреагировал на постоянные призывы по снятию его кандидатуры с президентских выборов. Байден заявил, что не собирается покидать предвыборную гонку, а выступающие против него пусть бросят вызов на съезде Демократической партии.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

После неудачных дебатов с Дональдом Трампом на Джо Байдена посыпалась критика, в том числе от представителей Демократической партии, которые заявляли о необходимости снять кандидатуру Байдена. Президент США несколько раз признавал, что дебаты для него были неудачными, однако свою кандидатуру он отказывается снимать.

"Если кто-то из этих людей считает, что я не должен баллотироваться, они могут выдвинуть свою кандидатуру против меня. Объявите свою кандидатуру. Бросьте мне вызов на съезде", — сказал Байден.

Среди тех, кто публично призвал Байдена снять свою кандидатуру по меньшей мере 10 влиятельных представителей Демократической партии: глава демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффри, глава судебного комитета Джеррольд Надлер, глава комитета по военным вопросам Адам Смит и другие.

Считается, что среди демократов борьбу Трампу могла бы навязать вице-президент США Камала Харрис. Окончательное утверждение представителя демократов на выборах должно состояться на съезде партии, запланированном на август.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о специалисте по изучению болезней пожилых людей, который объяснил, страдает ли Джо Байден деменцией.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента США Джо Байдена, в котором он объяснил, как закончится война в Украине.