Байден решил идти на второй срок президентства: о чем это говорит

80-летний глава Белого дома Джо Байден объявил, что намерен участвовать в следующих президентских выборах в США. Эксперты проанализировали данное решение специально для издания "Комментарии".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Байдену нужно засучить рукава и работать, учитывая, что его рейтинг остается стабильно невысоким

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, уверяет, что выдвижение Джо Байдена на еще один президентский срок не вызывает удивления.

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"Хотя разговоры о том, что он возможно будет президентом лишь на один срок, в связи с его солидным возрастом, сам Байден никогда не делал подобных обещаний. Сегодня ясно, что он пойдет на второй срок. По сути уже идет подготовка, формируется предвыборный штаб", – отмечает эксперт.

По его словам, невыдвижение на второй срок могло бы быть расценено как признание неуспешности проводимой политики, поэтому в целом для Демократической партии оно было бы неприемлемым.

"Еще один момент связан с тем, что, если бы Байден не выдвигался, то по идее должна была бы выдвигаться вице-президентка Камала Харрис. А она не имеет сейчас достаточно политической поддержки. Конечно, среди демократов есть достаточно яркие фигуры, которые могли бы провести успешную предвыборную кампанию, но они не бросят вызов действующему президенту", – поясняет Владимир Дубовик.

Поэтому, отмечает он, Байдену нужно засучить рукава и работать, учитывая, что его рейтинг остается стабильно невысоким, и что многих независимых избирателей и даже демократов он не вдохновляет.

"До выборов остается еще достаточно времени. Большинство политических технологов считают, что, если от республиканцев будет снова выдвигаться Трамп, то именно Байден имеет оптимальные шансы его переиграть", – заключает эксперт.

Ставка на Байдена логична

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко размышляет так:

"В США давно не секрет, что именно Байден будет баллотироваться в 2024 году от Демократической партии. В Штатах действует следующая система. Есть праймериз, когда члены партии выбирают кандидатов, которые будут соревноваться за то, чтобы быть выдвинутыми от партии. Как правило, это два-пять кандидатов. К примеру, в Республиканской партии сейчас наиболее яркие – это 45-й президент Дональд Трамп и губернатора Флориды Рон Десантис. А есть однозначная ставка. Как правило, на действующего президента. И у Байдена здесь достаточно сильные позиции".

По словам эксперта, на внутриполитической арене Байден делает акцент на то, что поборол ковид, создает новые рабочие места, намерен уменьшать инфляцию. На внешней арене – сумел сплотить партнеров по демократическому лагерю, увеличил мощь НАТО, всячески помогает Украине противостоять российской агрессии, сдерживает Китай. Тем самым подтверждает геополитическую мощь США.

"Думаю, до выборов он еще и понизит ставки по кредитам, в том числе, за недвижимость. Так что ставка на Байдена логична, – считает Екатерина Одарченко. – И кампания, фактически, уже начата".

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