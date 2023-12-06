Байден резко отреагировал на провал поддержки Украины: "это просто безумие"

Президент США Джо Байден подверг критике Конгресс, который не смог принять новый пакет помощи Украине. Американский президент называет возможное прекращение помощи для Украины "просто неправильным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The New York Times.

Президент США Джо Байден высказался о помощи Украине. Фото из открытых источников

Конгресс США готовит большой пакет помощи более чем на 100 млрд долларов для Украины, Израиля и других стран. Однако из-за спора между республиканцами и демократами помощь Украине, вероятно, не будет одобрена. Джо Байден отреагировал на ситуацию.

"Провал поддержки Украины — это просто безумие. Это противоречит интересам США", — заявил Джо Байден, но добавил, что "мы собираемся решить это".

Напомним, что республиканцы отстаивают свои интересы и пытаются в общий пакет помощи Украине, Израилю и другим странам добавить пункт об увеличении расходов на безопасность границ США, особенно со стороны Мексики. Даже проукраинские республиканцы указывают, что если не будет включен пункт о реформе миграционной политики США, они не поддержат выделение помощи Украине. В то же время такая позиция противоречит политике демократов, которые против расходов на защиту границ и требуют скорейшего одобрения пакета помощи для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственном департаменте США озвучили, как они видят окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Борисе Писториусе, который объяснил, почему Германия не является союзником Украины и отреагировал на критику относительно медленных поставок оружия Украине. Кроме того, Писториус объяснил отношение Германии к мирным переговорам между Украиной и Россией.