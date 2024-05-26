Байден сделал новое резкое заявление о Путине и упомянул о Швейцарии

Америка будет и дальше оказывать жесткую поддержку Украине, которая борется за собственную свободу против "жестокого тирана" Владимира Путина и РФ. Об этом, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, сказал президент Джо Байден, информирует " Голос Америки ".

Джо Байден (фото из открытых источников)

Лидер страны еще сказал о важной роли американских военнослужащих в поддержке Украины.

"Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять обучение с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем. покинуть Украину и мы ее не покинем", – сказал Байден.

Американский президент продолжил, что поддержка от американской армии – это не только отправка оружия, но и обучение украинцев. Они учат их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams.

Также Байден вспоминал, что предупредил президента РФ Владимира Путина, полагавшего, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".

"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию"Европы", — вспомнил Байден, когда после вторжения РФ в Украину сам альянс стал "сильнее, чем когда-либо", когда его пополнили такие страны, как Швеция и Финляндия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США принимают странные решения в войне в Украине . Американцы просто издеваются, когда не разрешают использовать их оружие, чтобы бить по территории РФ, считает Александр Кочетков. По его словам, враг знает об этих ограничениях, поэтому, например, спокойно концентрирует войска на своей территории вне досягаемости украинской артиллерии, подгоняет бронетехнику, проводит обучение, готовит ударный кулак. А потом, добавляет эксперт, максимально подготовленный, пересекает нашу границу.