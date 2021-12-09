Байден снял интригу в вопросе отправки войск на помощь ВСУ перед российской угрозой

Сначала Канада ответила отказом относительно расширения военной миссии в Украине, теперь и США не намерены отправлять своих военных, чтобы защитить страну от возможного вторжения со стороны России. США готовы оказывать на Россию санкционное давление, применяя экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами об итогах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает канал "CNN".

Джо Байден. Фото: Reuters

Байден отметил, что официальный Вашингтон не стал пересматривать позицию, которой придерживались еще раньше США.

Президент США напомнил, как о моральном, так и о юридическом обязательстве США оказать помощь своим союзникам по НАТО, в случае, если им будет угрожать какая-либо опасность. В то же время, уточнил глава Белого Дома, такой обязанности у США нет перед теми странами, которые на сегодняшний день не есть членами Альянса, в частности, относительно Украины.

Джо Байден сообщил, что в разговоре со своим российским коллегой он лишь предупредил того, что нападение на Украину будет очень дорого стоит России в экономическом плане, потому что тогда Штаты введут те санкции, о которых ранее в Кремле не могли и подумать.

Также Байден уточнил, что это не были угрозы по отношению к России, не было никакого давления во время разговора. Были лишь предупреждения о возможных последствиях в случае, если Путин рискнет напасть на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден и Владимир Путин обменялись угрозами во время разговора. Эксперты рассказали, почему выиграла от этого Украина.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!