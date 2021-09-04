Байден согласился рассекретить часть документов о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал указ о том, чтобы рассекретить часть документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года. Это документы, которые являются частью расследования ФБР. Заявление Байдена по этому поводу опубликовали на сайте Белого дома.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Байден напомнил о том, что обещание рассекретить документы по террористических атак на США 11 сентября 2001 давал еще во время президентской кампании.

"Мы приближаемся к 20-й годовщине этого трагического дня и я выполняю это обещание. Я подписал указ, который предусматривает, что Министерство юстиции и другие соответствующие ведомства должны контролировать процесс рассекречивания документов, связанных с расследованием Федерального бюро расследований (ФБР) 11 сентября. Генеральный прокурор опубликовать рассекреченные документы в течение шести месяцев", — заявил Байден.

Американский лидер напомнил, что во время сентябрьских терактов погибли 2977 человек.

"В течение 20 лет дети росли без родителей, а родители страдали без детей. Мужчинам и женщинам пришлось искать путь вперед без близких. Братья и сестры, дяди и тети, близкие и родные праздновали те или иные события, вспоминая о тех, кого нет рядом, с пустотой в сердце ", — напомнил Байден.

7 августа родственники погибших в результате трагедии 11 сентября перед 20-й годовщиной обратились к президенту США Джо Байдену с требованием не принимать участия в акциях памяти, если он не рассекретит документы об обстоятельствах терактов. Соответствующее письмо подписали 1800 человек.

Подписанты говорили, что если Байден не выполнит их требование, то не будет морального права посетить мероприятия по случаю трагедии, которые 11 сентября проходят в Нью-Йорке, Вирджинии и Пенсильвании (места, где произошли теракты).

Напомним, Джо Байден заявил, что атака на позиции боевиков террористической организации ИГИЛ — не последняя. Об этом говорится в сообщении Белого дома. Несколько часов назад сообщалось, что США нанесли удар по "Исламскому государству" в восточной части Афганистана после атаки на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 американских военных и десятки афганцев.

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