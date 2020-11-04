Байден стал кандидатом в президенты США, получившим наибольшее количество голосов на выборах за всю историю

Результат голосования Байдена в выборах на пост главы государства, которые прошли вчера, 3 ноября, на данный момент достиг более 70 миллионов голосов, что более чем на 1 млн больше, чем получил Обама 12 лет назад (69млн 498 тыс). Об этом сообщает авторитетное издание The Guardian.

Фото: Liga.net

При этом результат нельзя назвать окончательным, т.к. подсчет голосов продолжается.

На вечер сегодняшнего дня за Трампа отдали свои голоса 67 млн 305 тыс – это больше его результата 4 года назад, и в то же время больше, чем получил Обама в 2012 году. А значит, по рейтингу Трамп является третьим в списке президентов-рекордсменов за все время существования США.

Эксперты поясняют, что такие цифры являются следствием того, что в этот раз в США проголосовало рекордное количество людей. Более 100 миллионов граждан Америки проголосовали досрочно.

Напомним, вчера, 3 ноября 2020 года в США прошли общие выборыглавы государства, членов сената, Палаты представителей, губернаторов, а также представителей местной власти.

На момент 19.30 по Киевскому времени стало известно, что Байдену отдали предпочтение238 выборщиков, за Трампа более чем в 2 раза меньше – 213.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в штабе Байдена заявили о важной победе.

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