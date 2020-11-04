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Главная Новости Мир США Байден стал кандидатом в президенты США, получившим наибольшее количество голосов на выборах за всю историю
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Байден стал кандидатом в президенты США, получившим наибольшее количество голосов на выборах за всю историю

В Байдена сейчас уже 70 494 827 голосов, а подсчеты еще продолжаются

4 ноября 2020, 23:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Результат голосования Байдена в выборах на пост главы государства, которые прошли вчера, 3 ноября,  на данный момент достиг более 70 миллионов голосов, что более чем на 1 млн больше, чем получил Обама 12 лет назад (69млн 498 тыс). Об этом сообщает авторитетное издание The Guardian.

Байден стал кандидатом в президенты США, получившим наибольшее количество голосов на выборах за всю историю

Фото: Liga.net

 При этом результат нельзя назвать окончательным, т.к. подсчет голосов продолжается. 

На вечер сегодняшнего дня за Трампа отдали свои голоса 67 млн 305 тыс – это больше его результата 4 года назад, и в то же время больше, чем получил Обама в 2012 году. А значит, по рейтингу Трамп является третьим в списке президентов-рекордсменов за все время существования США.

Эксперты поясняют, что такие цифры являются следствием того, что в этот раз в США проголосовало рекордное количество людей. Более 100 миллионов граждан Америки проголосовали досрочно.

Напомним, вчера, 3 ноября 2020 года в США прошли общие выборыглавы государства, членов сената, Палаты представителей, губернаторов, а также представителей местной власти.

На момент 19.30 по Киевскому времени стало известно, что Байдену отдали предпочтение238 выборщиков, за Трампа более чем в 2 раза меньше – 213. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в штабе Байдена заявили о важной победе.


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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/nov/04/us-election-2020-votes-live-updates-donald-trump-joe-biden-latest-presidential-news-updates
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