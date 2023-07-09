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Байден в шортах с ракушками отдыхал на пляже в США (ФОТО)

Байден устроил семейный отдых у своего дома в Рехобот-Бич

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Американский президент Джо Байден удивляет всех. Он прибыл на пляж с супругой Джилл и их 22-летней внучкой Финнеган.

Байден в шортах с ракушками отдыхал на пляже в США (ФОТО)

Джо Байден (фото из открытых источников)

80-летний американский лидер для отдыха на пляже выбрал темные шорты с изображенными по ним черепахами, светлую футболку, спортивную обувь.


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Байден был одет в кепку и спрятал лицо под черными очками. Свидетели происшествия рассказали, что президента США во время пляжного отдыха сопровождал минимум охраны.

Также сообщают, что глава Соединенных Штатов и его семья также скрылись от солнца под зонтиком среди толпы сограждан. Сразу Джо Байден лежал на лежаке и листал книгу, позже перенес лежак на солнце и загорал, как и другие отдыхающие.

Журналисты узнали, что американский президент организовал семейный отдых недалеко от собственного дома в Рехобот-Бич, штат Делавер.

"В течение нашей карьеры мы с Джиллом мечтали купить дом у пляжа, куда мы сможем привезти всю семью. Нам очень повезло, что теперь мы можем это сделать и с нетерпением ждем возможности провести время с семьей", — рассказывал об этом американский президент, информирует DailyMail .

В сетях пишут с юмором, что именно так американский лидер готовится к ближайшему заседанию НАТО.

Байден в шортах с ракушками отдыхал на пляже в США (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден использует аппарат искусственной вентиляции легких во время сна . Американский президент Джо Байден во время сна использует аппарат CPAP. 28 июня президент США появился на публике со следами использования этого медицинского прибора. В материале говорится, что использование CPAP может быть связано с диагнозом президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сказал в комментарии СМИ, что у Байдена апноэ во сне временное прекращение дыхательных движений.


 
 



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12278713/Sunny-daze-Biden-80-enjoys-trip-Delaware-beach-wife-Jill-granddaughter-Finnegan-22.html
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