Байден в шортах с ракушками отдыхал на пляже в США (ФОТО)

Американский президент Джо Байден удивляет всех. Он прибыл на пляж с супругой Джилл и их 22-летней внучкой Финнеган.

Джо Байден (фото из открытых источников)

80-летний американский лидер для отдыха на пляже выбрал темные шорты с изображенными по ним черепахами, светлую футболку, спортивную обувь.

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Байден был одет в кепку и спрятал лицо под черными очками. Свидетели происшествия рассказали, что президента США во время пляжного отдыха сопровождал минимум охраны.

Также сообщают, что глава Соединенных Штатов и его семья также скрылись от солнца под зонтиком среди толпы сограждан. Сразу Джо Байден лежал на лежаке и листал книгу, позже перенес лежак на солнце и загорал, как и другие отдыхающие.

Журналисты узнали, что американский президент организовал семейный отдых недалеко от собственного дома в Рехобот-Бич, штат Делавер.

"В течение нашей карьеры мы с Джиллом мечтали купить дом у пляжа, куда мы сможем привезти всю семью. Нам очень повезло, что теперь мы можем это сделать и с нетерпением ждем возможности провести время с семьей", — рассказывал об этом американский президент, информирует DailyMail .

В сетях пишут с юмором, что именно так американский лидер готовится к ближайшему заседанию НАТО.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден использует аппарат искусственной вентиляции легких во время сна . Американский президент Джо Байден во время сна использует аппарат CPAP. 28 июня президент США появился на публике со следами использования этого медицинского прибора. В материале говорится, что использование CPAP может быть связано с диагнозом президента. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сказал в комментарии СМИ, что у Байдена апноэ во сне временное прекращение дыхательных движений.