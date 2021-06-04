Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний: куда может завести это противостояние

Американский президент Джо Байден подписал документ, который не позволит США вкладывать средства в 59 китайских компаний (включая гиганты Huawei и SMIC), подрывающих, по мнению Белого дома, безопасность Штатов.

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

О чем говорит этот шаг? Чем может ответить Китай? Куда может завести это противостояние? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили считает, что в решении президента США Джо Байдена запретить американцам инвестировать в китайские фирмы нет ничего удивительного.

"Хозяин Овального кабинета неоднократно подчеркивал, что Китай на сегодняшний день — основной оппонент Америки. Китайские высокотехнологичные компании представляют конкуренцию американским. Еще в период правления Дональда Трампа Huawei обвиняли в том, что их оборудование может использоваться в разведывательных целях", — отмечает эксперт.

Логичным с американской точки зрения он считает и то, что в "черный список" попала и фирма China Railway Construction Corporation, специализирующаяся на прокладке ж/д путей.

"США воспринимают китайскую инвестиционную и логистическую инициативу "Один пояс, один путь" как инструмент экономической экспансии и усиления долговой зависимости стран-участниц, чтобы влиять на принимаемые их правительствами политические решения. Строительство железнодорожных веток и разработка новых маршрутов по доставке грузов с Дальнего Востока в Европу — это один из аспектов данного проекта", — поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он также призывает учитывать, что в приоритете Китая развитие авиастроения для того, чтобы добиться превосходства в воздухе над американцами. Отсюда, считает политолог-международник, такой интерес КНР к покупке украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич".

Георгий Кухалейшвили продолжает: "Байден делает всё, чтобы американские деньги не попали в китайские проекты, которые в конечном счете могут повлиять на ослабление политического и экономического влияния США в мире, их военного и технологического превосходства. Данное решение — это одна из мер по сдерживания Китая".

Пекин, по мнению эксперта, может ответить новым ограничением доступа для американских поставщиков сельхозпродукции на китайский рынок, ужесточением требований к американским фирмам, которые там уже работают. Первая фаза торгового соглашения, которое подписали США и Китай в период правления Трампа, также может потерять свою актуальность.

"У США и ЕС — ограниченные опции давления из-за сильной экономической взаимозависимости. В частности, в 2019 году китайские инвестиции в американские ценные бумаги превышали 1,5 триллиона долларов, — акцентирует Георгий Кухалейшвили. — От Китая можно ожидать усиления военной активности у берегов Тайваня — одного из региональных союзников США. Китай хочет вернуть этот остров под свой контроль. Тоже самое касается оспариваемых с Японией островов Сенкану, островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Китая достаточно опций для давления на США и их союзников".

Денис Москалик, координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина", называет ограничение по линии инвестиций в технологические отрасли Китая частью стратегии национальной обороны США.

"Собственно, такие шаги были прописаны в бюджете на национальную оборону Соединенных Штатов на 2021 года. Там же было указано о необходимости разработки стратегии и подходов для противостояния КНР в сфере технологий и ограничения доступа Пекина к инвестициям в этой сфере. Сейчас мы видим реальное введение таких мер", — поясняет эксперт.

По мнению Дениса Москалика, данный шаг говорит, что администрация Байдена намерена продолжать курс, заложенный при Трампе — на противостояние Китаю на международной арене и недопущение захвата КНР лидирующих позиций в мире.

"Китай со своей стороны будет стараться ограничить влияние США на ситуацию в мире, пытаться перехватить у Штатов влияние в разных странах.

"Ущерб от действий США Пекин будет стараться перекрыть за счет проектов с другими странами, в частности государствами ЕС и Россией, — прогнозирует Денис Москалик. — Одновременно Китай будет стараться создать трудности для американского бизнеса в КНР и в странах-партнерах — за счет агрессивной конкуренции. Также может противодействовать доступу к США к редкоземельным металлам".

Эксперт уверен, что следствием такого противостояния станет фрагментация мира на соперничающие блоки, во главе с США и Китаем.

"Эти группы стран будут строить альтернативные системы отношений, два разных мира, которые будут конкурировать между собой за влияние, — считает Денис Москалик. — По сути, мы видим продолжение разворачивающейся на наших глазах эпохи соперничества Великих Держав".

Напомним, а мериканский лидер Джо Байден признал, что считает Китай основным конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что он постоянно бросает вызов безопасности Америки.

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