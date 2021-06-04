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Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний: куда может завести это противостояние

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

4 июня 2021, 23:15
Автор:

Ольга Чародий

Американский президент Джо Байден подписал документ, который не позволит США вкладывать средства в 59 китайских компаний (включая гиганты Huawei и SMIC), подрывающих, по мнению Белого дома, безопасность Штатов.

Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний: куда может завести это противостояние

Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

О чем говорит этот шаг? Чем может ответить Китай? Куда может завести это противостояние? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили считает, что в решении президента США Джо Байдена запретить американцам инвестировать в китайские фирмы нет ничего удивительного.

"Хозяин Овального кабинета неоднократно подчеркивал, что Китай на сегодняшний день — основной оппонент Америки. Китайские высокотехнологичные компании представляют конкуренцию американским. Еще в период правления Дональда Трампа Huawei обвиняли в том, что их оборудование может использоваться в разведывательных целях", — отмечает эксперт.

Логичным с американской точки зрения он считает и то, что в "черный список" попала и фирма China Railway Construction Corporation, специализирующаяся на прокладке ж/д путей.

"США воспринимают китайскую инвестиционную и логистическую инициативу "Один пояс, один путь" как инструмент экономической экспансии и усиления долговой зависимости стран-участниц, чтобы влиять на принимаемые их правительствами политические решения. Строительство железнодорожных веток и разработка новых маршрутов по доставке грузов с Дальнего Востока в Европу — это один из аспектов данного проекта", — поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он также призывает учитывать, что в приоритете Китая развитие авиастроения для того, чтобы добиться превосходства в воздухе над американцами. Отсюда, считает политолог-международник, такой интерес КНР к покупке украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич".

Георгий Кухалейшвили продолжает: "Байден делает всё, чтобы американские деньги не попали в китайские проекты, которые в конечном счете могут повлиять на ослабление политического и экономического влияния США в мире, их военного и технологического превосходства. Данное решение — это одна из мер по сдерживания Китая".

Пекин, по мнению эксперта, может ответить новым ограничением доступа для американских поставщиков сельхозпродукции на китайский рынок, ужесточением требований к американским фирмам, которые там уже работают. Первая фаза торгового соглашения, которое подписали США и Китай в период правления Трампа, также может потерять свою актуальность.

"У США и ЕС — ограниченные опции давления из-за сильной экономической взаимозависимости. В частности, в 2019 году китайские инвестиции в американские ценные бумаги превышали 1,5 триллиона долларов, — акцентирует Георгий Кухалейшвили. — От Китая можно ожидать усиления военной активности у берегов Тайваня — одного из региональных союзников США. Китай хочет вернуть этот остров под свой контроль. Тоже самое касается оспариваемых с Японией островов Сенкану, островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. У Китая достаточно опций для давления на США и их союзников".

Денис Москалик, координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина", называет ограничение по линии инвестиций в технологические отрасли Китая частью стратегии национальной обороны США.

"Собственно, такие шаги были прописаны в бюджете на национальную оборону Соединенных Штатов на 2021 года. Там же было указано о необходимости разработки стратегии и подходов для противостояния КНР в сфере технологий и ограничения доступа Пекина к инвестициям в этой сфере. Сейчас мы видим реальное введение таких мер", — поясняет эксперт.

По мнению Дениса Москалика, данный шаг говорит, что администрация Байдена намерена продолжать курс, заложенный при Трампе — на противостояние Китаю на международной арене и недопущение захвата КНР лидирующих позиций в мире.

"Китай со своей стороны будет стараться ограничить влияние США на ситуацию в мире, пытаться перехватить у Штатов влияние в разных странах.

"Ущерб от действий США Пекин будет стараться перекрыть за счет проектов с другими странами, в частности государствами ЕС и Россией, — прогнозирует Денис Москалик. — Одновременно Китай будет стараться создать трудности для американского бизнеса в КНР и в странах-партнерах — за счет агрессивной конкуренции. Также может противодействовать доступу к США к редкоземельным металлам".

Эксперт уверен, что следствием такого противостояния станет фрагментация мира на соперничающие блоки, во главе с США и Китаем.

"Эти группы стран будут строить альтернативные системы отношений, два разных мира, которые будут конкурировать между собой за влияние, — считает Денис Москалик. — По сути, мы видим продолжение разворачивающейся на наших глазах эпохи соперничества Великих Держав".

 Напомним, американский лидер Джо Байден признал, что считает Китай основным конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что он постоянно бросает вызов безопасности Америки.


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