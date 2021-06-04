Байден внес в «черный список» 59 китайских компаний: куда может завести это противостояние

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Ольга Чародий
Американский президент Джо Байден подписал документ, который
не позволит США вкладывать средства в 59 китайских компаний (включая гиганты
Huawei и SMIC), подрывающих, по мнению Белого дома, безопасность Штатов.
Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
О чем
говорит этот шаг? Чем может ответить Китай? Куда может завести это
противостояние? Эксперты поделились своими мнениями с изданием
"Комментарии".
Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили
считает, что в решении президента США Джо Байдена запретить американцам
инвестировать в китайские фирмы нет ничего удивительного.
Логичным с американской точки зрения он считает и то, что в
"черный список" попала и фирма China Railway Construction
Corporation, специализирующаяся на прокладке ж/д путей.
Он также призывает учитывать, что в приоритете Китая развитие
авиастроения для того, чтобы добиться превосходства в воздухе над американцами.
Отсюда, считает политолог-международник, такой интерес КНР к покупке
украинского завода авиадвигателей "Мотор Сич".
Георгий Кухалейшвили продолжает: "Байден делает всё, чтобы
американские деньги не попали в китайские проекты, которые в конечном счете
могут повлиять на ослабление политического и экономического влияния США в мире,
их военного и технологического превосходства. Данное решение — это одна из мер
по сдерживания Китая".
Пекин, по мнению эксперта, может ответить новым ограничением
доступа для американских поставщиков сельхозпродукции на китайский рынок,
ужесточением требований к американским фирмам, которые там уже работают. Первая
фаза торгового соглашения, которое подписали США и Китай в период правления
Трампа, также может потерять свою актуальность.
Денис Москалик, координатор направления международной
политики Центра политических исследований "Доктрина", называет
ограничение по линии инвестиций в технологические отрасли Китая частью
стратегии национальной обороны США.
По мнению Дениса Москалика, данный шаг говорит, что
администрация Байдена намерена продолжать курс, заложенный при Трампе — на
противостояние Китаю на международной арене и недопущение захвата КНР
лидирующих позиций в мире.
"Китай со своей стороны будет стараться ограничить влияние
США на ситуацию в мире, пытаться перехватить у Штатов влияние в разных странах.
Эксперт уверен, что следствием такого противостояния станет
фрагментация мира на соперничающие блоки, во главе с США и Китаем.
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