Байден все же едет в Германию на встречу с лидерами Европы: будет ли там Зеленский

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию. Американский лидер намерен встретиться с тремя европейскими лидерами. О том, что ожидается также приезд президента Украины Владимира Зеленского ничего не сообщается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на трех западных чиновников издание отмечает, что ожидается, что Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе.

Как известно, на прошлой неделе Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где должен был быть и президент Украины Владимир Зеленский. Но визит президента США в Германию отменили.

Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемой европейской четверки были неясны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – все ключевые решения действующая и уже следующая администрация Белого дома будут приниматься уже после 5 ноября, считает политолог Юрий Богданов и добавляет, что так и должно быть, в принципе. По его словам, то минимальное окно возможностей что-то решить до выборов закрылось благодаря урагану.

"Если победит Гаррис – мы в промежутке между 5.11 и 20.01 (инаугурация) сможем увидеть предыдущий тизер ее политики. Если победит Трамп – Байден и Ко будут пытаться сохранить свое "наследство" в отношении Украины, сам Трамп будет генерировать идеи и "звонить Путину и Зеленскому" с идеей поговорить. Так что в этом развитии событий нет ни сенсации, ни катастрофы, ни победы", — отметил Богданов.



