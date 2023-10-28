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Байден встретился с главой МИД Китая: какой месседж передал Си Цзиньпину

Байден призвал Китай совместно решать глобальные проблемы

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсуждали отношения между странами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

Байден встретился с главой МИД Китая: какой месседж передал Си Цзиньпину

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома в ходе встречи подчеркнул, что США и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи.


"Он (Байден — ред.)подчеркнул, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы", — приводит Белый дом слова лидера американцев.

Напомним, глава МИД КНР Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

В свою очередь на днях глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США, вместе реагировать на глобальные вызовы. Но при этом призвал к более стабильным двусторонним отношениям, которые должны строиться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества". Между тем, согласно обновленному докладу Пентагона, Китай наращивает силы для нападения на Тайвань, являющийся партнером США. Как в обозримом будущем могут развиваться американо-китайские отношения? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/27/readout-of-president-joe-bidens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-office-of-the-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi/
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