Война в Украине и на Ближнем Востоке: в чем интерес КНР – каких шагов ожидать от Пекина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что до полномасштабного вторжения России в Украину у ЕС было совсем другое отношение к Китаю. Теперь же доверие подорвано из-за позиции Пекина по этой войне, где он явно подыгрывает РФ. Более того, по версии Bloomberg от вновь вспыхнувшей палестино-израильской войны больше всего выигрывают именно Россия с Китаем. Стоит ли ожидать в обозримом будущем перемен в поведении Пекина? Куда может завести Китай его игра? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Предъявить Китаю нечего

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

"Я не думаю, что тут речь о какой-то китайской игре. Скорее – Пекин методично продавливает свои национальные интересы. В том числе инициативу "Один пояс – один путь", суть которой в соединении Азии с Африкой и Европой через сухопутные и морские маршруты ради углубления региональной интеграции, развития торговли и стимулирования экономического роста. Другие страны пытались развить альтернативный проект через Индию, Саудовскую Аравию и так далее. Потому, в принципе, война на Близком Востоке сейчас выгодна Китаю. И он, действительно, является интересантом. Но прямых доказательств этому нет".

Ситуация неоднозначна, считает эксперт. Напоминая, что у ряда стран ЕС, той же Франции, есть серьезные связи с Китаем, инвестиционные программы. И потому даже европейские страны в отношениях с КНР будут исходить из своих национальных интересов.

"Учитывая то, что официально Китай не поддерживает ни агрессию РФ против Украины, ни ХАМАС против Израиля, нет аргументов для сворачивания с ним отношений. Так что заявления Борреля, сделанные им, кстати, в Китае, ничем серьезным Пекину в ракурсе экономических отношений с Европой не угрожают", – считает эксперт.

При этом сам факт такого заявления – позитивен, отмечает Виталий Бала. По его мнению, оно, как минимум, дает украинской власти повод ссылаться на него, ведя переговоры об усилении помощи нам от стран ЕС.

и так далее). По сути – двухполярный мир, где по одну сторону – США с союзниками, по другую – Китай с союзниками. Что-то у него получается, что-то – нет, особенно учитывая внутренние экономические проблемы. Возможно, поэтому Боррель сделал такое заявление, намекая на возможные проблемы в торговых отношениях ЕС и Китай, что для последнего крайне нежелательно". "Но, – подчеркивает эксперт, – формально Китай себя как сторона конфликта или сторона, поддерживающая ту или иную стороны конфликта (что в российско-украинской войне, что в израильско-палестинской), никак не проявил. И предъявить ему тут нечего. В то же время, руководство КНР никогда не скрывало, что хочет быть оппонентом США, всему Западному миру, выстраивая некую свою структуру, коалицию (об этом – расширение БРИКС

Китай готовится к глобальным процессам

Политтехнолог Юрий Подорожний считает странным молчание Китая, которое мы наблюдаем с начала осени. Особенно после его предыдущей чрезмерной дипломатической активности.

весеннее назначение спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя по данной проблематике Сейчас Китай, по сути, презентует себя как второй центр в биполярном мире. Война, которую начала против Украины Россия, должна была, по мнению Кремля, вернуть РФ в международные отношения как некого третьего мощного глобального игрока. Этого не случилось. В данный момент выглядит так, что после фактического провала в Украине, всё та же РФ решила поджечь Ближний Восток. Чтобы, опять же, утвердить себя как некая могучая сила мирового масштаба", – размышляет эксперт. "Напомню, что этот год начался с того, что при посредничестве КНР ранее конфликтующие Саудовская Аравия и Иран сумели найти общий язык. Тем же США этого не удалось. Потом была активизация Китая в ракурсе российско-украинской войны: его февральские мирные инициативы

А Китай, продолжает он, остается тем самым ружьем в театре всех событий (в том числе на Ближнем Востоке), которое в любой момент может выстрелить. Это лишь кажется, что КНР наблюдает за всем со стороны. Но это слишком мощное ружье, чтобы не выстрелить во время разворачивающегося в последнее время представления в стиле глобальной хаотизации, акцентирует Юрий Подорожний.

Он не исключает, что визит, который вскоре Путин должен совершить в Китай, будет – о согласовании позиций Москвы и Пекина в ракурсе нового витка противостояния с Западным миром.

И пока сложно сказать, российско-украинскую войну или палестино-израильскую историки назовут со временем ее началом", – отмечает эксперт. "Возможно, нынешняя как бы "спячка" Китай на глобальной арене является лишь подготовкой к неким глобальным процессам. Не исключено, серии новых войн, которые в итоге приведут к Третьей мировой

По его словам, Китай ищет место в новом, поствоенном мире. Но сперва, акцентирует Юрий Подорожний, надо вообще пережить войну. К которой готовится не только КНР, но и США. Причем, Штаты готовятся к войне и с Китаем, и с Россией.

"Предполагаю, до конца года мы услышим претензии КНР на одно из лидирующих мест в мире. Но по вторичным признакам можно прогнозировать расширение конфликта, глобальную войну, где вокруг себя будут объединять страны КНР и США, – говорит эксперт. – Вокруг Штатов сейчас около 50 государств, как показывает тот же формат "Рамштайн". Еще 10-20 стран пока не определились, более склоняясь к США. Ну, а КНР, в том числе руками РФ, создает определенный полюс вокруг себя".

Китай не будет явно становиться на стороны РФ и Ирана

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан не думает, что Китай в обозримом будущем сменит свою позицию. Он, по мнению эксперта, продолжит балансировать между Западом и РФ.

явно прослеживается российский и иранский след. Есть подтверждения, что Тегеран и Москва предоставляли хамасовцам финансы, вооружение, инструкторов. А Китай теперь может, следуя восточной мудрости сидеть на берегу – и ожидать, когда мимо проплывут трупы врагов. В современной интерпретации – ожидать дальнейшего ослабления Запада, Ирана и РФ", – поясняет Вадим Трюхан. "Война на Ближнем Востоке, действительно, выгодна Китаю. Ведь в террористической атаки ХАМАС на Израиль

Он уверен, что Китай не будет явно становиться на стороны РФ и Ирана. Но обязательно воспользуется создавшейся ситуацией. В частности, продолжит закупать максимально дешево российские и иранские энергоносители, другие ресурсы. Внедряться в те или иные отрасли промышленности. Становясь, по сути, безальтернативным партнером-оппонентом для США.

"Мечта КНР о биполярном мире обретает всё более явные очертания", – констатирует эксперт.

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