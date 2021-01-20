Новоизбранный президент США, представитель демократической партии Джо Байден назначит трансгендера Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения. Информацию об этом обнародовало издание The Washington Post.

Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации - фото из открытых источников

"Доктор Рэйчел Левин принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности", — прокомментировал назначение Байден.

Как сообщают в издании, Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральную должность.

Известно, что ранее Рэйчел Левин возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании, а также была руководителем по борьбе с коронавирусным заболеванием в данном штате.

В издании также сообщают, что в мае имя медика фигурировало в СМИ — в прессе появилась информация о скандале с участием Рэйчел Левин. Тогда она забрала свою пожилую мать из дома престарелых после того, как публично заявила, что пенсионеры находятся в безопасности в таких учреждениях.

Напомним, что инаугурация нового президента США Джо Байдена запланирована на 20 января 2021 года. В социальной сети стали появляться фотографии с репетиции предстоящего торжества. Эта церемония будет значительно отличаться от всех прежних. На сей раз будет действовать большое количество ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако торжество всё равно будет запоминающимся.

Ранее "Комментарии" показывали малоизвестные фотографии Джо Байдена.









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