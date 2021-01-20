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Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации

Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральную должность

сегодня, 08:53
Автор:

Елизавета Черных

Новоизбранный президент США, представитель демократической партии Джо Байден назначит трансгендера Рэйчел Левин на должность помощника министра здравоохранения. Информацию об этом обнародовало издание The Washington Post.

Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации

Байден выдвинул трансгендера на пост в администрации - фото из открытых источников

"Доктор Рэйчел Левин принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности", — прокомментировал назначение Байден.

Как сообщают в издании, Левин станет первым в истории США трансгендером, представленным на федеральную должность.

Известно, что ранее Рэйчел Левин возглавляла систему здравоохранения Пенсильвании, а также была руководителем по борьбе с коронавирусным заболеванием в данном штате. 

В издании также сообщают, что в мае имя медика фигурировало в СМИ — в прессе появилась информация о скандале с участием  Рэйчел Левин. Тогда она забрала свою пожилую мать из дома престарелых после того, как публично заявила, что пенсионеры находятся в безопасности в таких учреждениях. 

Напомним, что инаугурация нового президента США Джо Байдена запланирована на 20 января 2021 года. В социальной сети стали появляться фотографии с репетиции предстоящего торжества. Эта церемония будет значительно отличаться от всех прежних. На сей раз будет действовать большое количество ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако торжество всё равно будет запоминающимся. 

Ранее "Комментарии" показывали малоизвестные фотографии Джо Байдена. 




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Источник: https://www.washingtonpost.com/health/2021/01/19/rachel-levine-transgender-biden-hhs-pick/
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