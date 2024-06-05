Байден выложил карты на стол и начал торги с Путиным: о чем речь

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Ткачик Олеся
Для президента США Джо Байдена мир – это "уверенность, что Россия никогда не оккупирует Украину". Тезис, как отметил политолог Петр Олещук, хорош, однако не понятно, что делать с тем, что страна-агрессор уже оккупировала значительную часть Украины. При этом, добавляет эксперт, из комментариев американского президента становится понятно, что его беспокоит оккупация всей Украины, ведь тогда появятся риски для Польши и стран НАТО.
Путин и Байден
При этом он подчеркнул, что в течение последних двух лет многие западные политики делали немало заявлений о членстве Украины в НАТО, которое, якобы, "скоро будет", только нужно, чтобы "возникли условия", но они старательно избегали конкретики, любых обязательств .
При этом Олещук подчеркнул, что говорить о том, что "Украина будет защищена от оккупации без НАТО" – это лукавство. Она, говорит эксперт, конечно, может быть защищена, но тогда это будет чрезвычайно милитаризованное, ядерное и мобилизованное государство. И этот сценарий тоже, пожалуй, Штатам не понравится, добавил политолог.
Кроме того, политолог подчеркнул, что желание в конце концов "сторговаться" с бункерным дедом читалось давно. Именно отсюда и все запреты, в том числе и на использование западного оружия для ударов по территории России, которые впоследствии были частично сняты.
То есть, подчеркивает эксперт, все эти ограничения – это об условиях для дальнейших договоренностей, о закладке основ для компромиссов.
В этом контексте эксперт призвал вспомнить осень 2022 года, когда после освобождения Херсона тогдашний Председатель комитета начальников штабов США М. Милли вдруг заговорил о необходимости переговоров, которые тогда не очень поняли украинцы.
При этом, по его словам, Штаты не смущало нежелание украинцев идти на компромиссы, чтобы заставить их к этому шагу, они просто задержали поставки всего, что обещали ранее.
Олещук отмечает, что США публично взяли на себя ответственность за поддержку Украины, и очень громко о ней кричали, постоянно пытаясь непублично "спрятаться" от этой поддержки, и намекая, что "лучше бы как-то договориться, но чтобы вы сами хотели договориться, а мы просто уважаем вашу позицию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Байден объяснил свою позицию по поводу войны в Украине.
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