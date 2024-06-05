Байден выложил карты на стол и начал торги с Путиным: о чем речь

Для президента США Джо Байдена мир – это "уверенность, что Россия никогда не оккупирует Украину". Тезис, как отметил политолог Петр Олещук, хорош, однако не понятно, что делать с тем, что страна-агрессор уже оккупировала значительную часть Украины. При этом, добавляет эксперт, из комментариев американского президента становится понятно, что его беспокоит оккупация всей Украины, ведь тогда появятся риски для Польши и стран НАТО.

Путин и Байден

"Ну и Байден не готов поддержать членство Украины в НАТО",

– добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в течение последних двух лет многие западные политики делали немало заявлений о членстве Украины в НАТО, которое, якобы, "скоро будет", только нужно, чтобы "возникли условия", но они старательно избегали конкретики, любых обязательств .

"И причина здесь могла быть только одна – они рассматривали это как предмет торга в будущем. И вот Байден выкладывает карты на стол и начинает этот торг. Конечно, не с Украиной – с бункерным дедом, предлагая ему соглашение, частью которого будет отказ для Украины в членстве в НАТО. Что он еще предложит – можно только гадать",

– подчеркнул политолог.

При этом Олещук подчеркнул, что говорить о том, что "Украина будет защищена от оккупации без НАТО" – это лукавство. Она, говорит эксперт, конечно, может быть защищена, но тогда это будет чрезвычайно милитаризованное, ядерное и мобилизованное государство. И этот сценарий тоже, пожалуй, Штатам не понравится, добавил политолог.

Кроме того, политолог подчеркнул, что желание в конце концов "сторговаться" с бункерным дедом читалось давно. Именно отсюда и все запреты, в том числе и на использование западного оружия для ударов по территории России, которые впоследствии были частично сняты.

То есть, подчеркивает эксперт, все эти ограничения – это об условиях для дальнейших договоренностей, о закладке основ для компромиссов.

В этом контексте эксперт призвал вспомнить осень 2022 года, когда после освобождения Херсона тогдашний Председатель комитета начальников штабов США М. Милли вдруг заговорил о необходимости переговоров, которые тогда не очень поняли украинцы.

"А для США все было логично. Проучили немного россиян? Можно уже торговаться, искать балансы, компромиссы и т.д. Не надо развивать успех, потому что еще режим бункерного деда рухнет и запустит деструктивные процессы в государстве. А это государство еще нужно "демократизировать" (номинально), запускать "перестройку" и возвращать к мировой торговле",

– отметил Олещук.

При этом, по его словам, Штаты не смущало нежелание украинцев идти на компромиссы, чтобы заставить их к этому шагу, они просто задержали поставки всего, что обещали ранее.

Олещук отмечает, что США публично взяли на себя ответственность за поддержку Украины, и очень громко о ней кричали, постоянно пытаясь непублично "спрятаться" от этой поддержки, и намекая, что "лучше бы как-то договориться, но чтобы вы сами хотели договориться, а мы просто уважаем вашу позицию.

"В итоге – они лишь сами разрушали свою репутацию. Многочисленные автократии, явно расправляющие плечи, не дадут соврать. Нам, конечно, от этого не легче, и мы все равно зависим от их помощи. И без этой помощи точно было бы гораздо хуже. Но называть вещи своими именами все же следует. Среди них — для дискуссии с США, которые явно "несет не туда", и они упорно отказываются это признавать. Нам они, конечно, ничего объяснять не должны, а своим гражданам? Еще и в год выборов? Как желание спасти режим диктатора-психопата негативно сказалось на мировой стабильности?"

– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Байден объяснил свою позицию по поводу войны в Украине.



