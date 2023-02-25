Байден высказался – нужны ли сейчас Украине F-16

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Кравцев Сергей
На данном этапе российско-украинской войны Вашингтон не готов говорить о передаче Киеву новейших американских истребителей F-16. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "ABC News" в годовщину российского вторжения сделал президент США Джо Байден.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
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При этом стоит отметить, украинская сторона неоднократно публично и непублично призывала союзников не откладывать вопрос поставки самолётов Украине. Тем не менее, Байден "пока" исключил возможность отправки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.
На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".
Отметим, ранее советник по вопросам нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.
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