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Байден высказался – нужны ли сейчас Украине F-16

Президент США Байден считает, что сейчас Украине не нужны истребители F-16

сегодня, 08:05
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Автор:

Кравцев Сергей

На данном этапе российско-украинской войны Вашингтон не готов говорить о передаче Киеву новейших американских истребителей F-16. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в интервью "ABC News" в годовщину российского вторжения сделал президент США Джо Байден.

Байден высказался – нужны ли сейчас Украине F-16

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Нет, сейчас ему (Ред. – Зеленскому) не нужны F-16", – твердо заявил Байден.


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При этом стоит отметить, украинская сторона неоднократно публично и непублично призывала союзников не откладывать вопрос поставки самолётов Украине. Тем не менее, Байден "пока" исключил возможность отправки новейших американских истребителей для защиты Украины в войне против РФ.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставления F-16".

"Я пока исключаю это", – заявил Байден.

Отметим, ранее советник по вопросам нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые запросила Украина, "не являются ключевой необходимостью" для текущих потребностей страны, которые заключаются в контрнаступлении против российских сил.

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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/biden-ruling-now-ukraines-request-16s-tells-abcs/story?id=97447640
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