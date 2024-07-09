Байден высказался о ракетных ударах РФ по Украине: что теперь ждет Путина

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Кравцев Сергей
Глава Белого дома Джо Байден назвал вчерашний российский массированный ракетный обстрел нескольких городов в Украине "ужасным напоминанием" о жестокости страны-агрессора. И анонсировал меры по усилению украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter-аккаунте (X) американского лидера.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Американский президент отметил важность помощи Украине со стороны стран-партнеров и союзников. А также отметил, что мир не должен закрывать глаза на агрессию Москвы.
Джо Байден добавил, что на этой неделе будет приветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского на запланированном саммите лидеров стран-членов Североатлантического альянса.
Кроме того, цитирует Белый дом заявление американского президента, вместе с союзниками Штаты объявят "о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов".
Отметим, ранее в Белом доме уже отреагировали на ракетную атаку террористической России по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, Соединенные Штаты осуждают этот акт агрессии.
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