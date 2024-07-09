Байден высказался о ракетных ударах РФ по Украине: что теперь ждет Путина

Глава Белого дома Джо Байден назвал вчерашний российский массированный ракетный обстрел нескольких городов в Украине "ужасным напоминанием" о жестокости страны-агрессора. И анонсировал меры по усилению украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Twitter-аккаунте (X) американского лидера.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Ракетные удары России, которые... убили десятки мирных граждан Украины и повлекли за собой разрушения и жертвы в крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России", — говорится в публикации Байдена.

Американский президент отметил важность помощи Украине со стороны стран-партнеров и союзников. А также отметил, что мир не должен закрывать глаза на агрессию Москвы.

"Очень важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент, и чтобы мы не игнорировали российскую агрессию", — написал американский президент.

Джо Байден добавил, что на этой неделе будет приветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского на запланированном саммите лидеров стран-членов Североатлантического альянса.

"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко дать понять, что наша поддержка Украины непоколебима", — заявил Байден.

Кроме того, цитирует Белый дом заявление американского президента, вместе с союзниками Штаты объявят "о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов".

Отметим, ранее в Белом доме уже отреагировали на ракетную атаку террористической России по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на брифинге в Вашингтоне, Соединенные Штаты осуждают этот акт агрессии.



