Байден выступил с незапланированным обращением к американцам: что произошло

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 9 февраля президент США Джо Байден незапланированно обратился к американцам, прокомментировав решение специального прокурора.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В своем заявлении Байден прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать обвинения против президента Байдена в неправильном обращении с секретными документами. Прокурор назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью", который намеренно хранил и раскрывал конфиденциальную информацию.
В свою очередь американский лидер заявил, что несмотря на возраст он чувствует себя хорошо и добавил, что "с моей памятью все хорошо". Он раскритиковал журналистов за то, что они выразили беспокойство избирателей относительно его возраста и остроты ума.
Отвечая на вопрос, почему ему нужно быть кандидатом от Демократической партии, президент Байден ответил, что он является наиболее квалифицированным человеком в этой стране, чтобы быть президентом Соединенных Штатов и "завершить работу, которую я начал".
Джо Байден отрицает, что намеренно хранил секретные материалы, хотя в отчете специального прокурора говорится иначе.
Несмотря на это спецпрокурор решил не выдвигать обвинений президенту в этом деле.
Одной из причин, почему спецпрокурор решил не выдвигать обвинений, заключается в том, что Байден, по формулировкам Гура, является пожилым человеком "с плохой памятью".
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