Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести

Президент США Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома сказал в ходе дебатов, трансляцию которых обеспечивало "Суспільне новини".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Он (Джо Байден – ред.) приведет нас к Третьей мировой войне, а мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить", — заявил Трамп.

В ответ Джо Байден сказал, что Третья мировая начнется, если дать Дональду Трампу победить.

"Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить", – заявил Байден, имея ввиду своего оппонента.

Также лидер американцев уточнил ещё одно действие, которое приведет к масштабной войне.

"Просто позвольте Путину взять Киев", — продолжил Байден, ссылаясь на статью 5 устава НАТО, которая обязывает государства-члены защищать друг друга в случае нападения.

Он отметил, что "тогда у вас война".

Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



