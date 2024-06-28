Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Белого дома сказал в ходе дебатов, трансляцию которых обеспечивало "Суспільне новини".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В ответ Джо Байден сказал, что Третья мировая начнется, если дать Дональду Трампу победить.
Также лидер американцев уточнил ещё одно действие, которое приведет к масштабной войне.
Он отметил, что "тогда у вас война".
Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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