У Байдена отреагировали на слухи о "мирном плане" Трампа по Украине

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Кравцев Сергей
В Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: Getty Images
Чиновника попросили ответить, есть ли смысл в рамках, о которой писало агентство Reuters о том, что двое близких советников Дональда Трампа представили "план прекращения войны" РФ против Украины, по сути, путем принуждения Киева сесть за стол переговоров с Москвой и территориальных уступок
Кирби прежде всего отметил, что не намерен комментировать предвыборную кампанию в Штатах, в которых принимает участие Трамп. Также он скептически высказался по поводу самого такого "мирного плана", о котором якобы говорили журналистам советники экс-президента.
Также представитель Белого дома подчеркнул, что приверженность американского президента Джо Байдена к поддержке Украины "была явно устойчивой, резкой и последовательной".
По словам Кирби, Вашингтону удалось создать глобальную коалицию, в которую вошли более 50 стран. Все они поддерживают Украину. Джо Байден только подписал на G7 в Италии неделю назад историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придет время. Но только Киев сам решит, когда это самое время наступит. Чиновник также добавил позицию Вашингтона: "ничего об Украине без Украины".
Он также подчеркнул, что Белый дом не собирается заставлять Украину "сдавать какую-то свою территорию, потому что мы понимаем, что, если Путину разрешат завоевать Украину и покорить ее народ, кого-либо из ее людей, последствия будут тяжелыми".
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Донбас
сегодня, 06:58
Після затримання і відправлення на ВЛК, Володимир Остапчук усім казав, що воювати мають усі. Та після прибуття до ТЦК «рєшил вопрос». Виявляється, зв'язки у ВР вирішують питання мобілізації на раз-два. Прибувши у ТЦК, Остапчук зробив один дзвінок і йому дали відстрочку на місяць. Кумувство і зв'язки в Україні, нажаль, ніхто не відміняв. У влади бандерівськая банда. От уся сутність бандерівців - мерзотні, цинічні тварюки. Доки не почнемо їх мочити, життя нормального нам не буде.