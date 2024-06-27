У Байдена отреагировали на слухи о "мирном плане" Трампа по Украине

В Белом доме подтвердили позицию, что именно Украина может решить, когда и при каких обстоятельствах вести переговоры с РФ по прекращению боевых действий. Так в администрации президента США прокомментировали информацию в СМИ о якобы наличии "плана" у экс-главы государства, как можно скорее завершить войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Чиновника попросили ответить, есть ли смысл в рамках, о которой писало агентство Reuters о том, что двое близких советников Дональда Трампа представили "план прекращения войны" РФ против Украины, по сути, путем принуждения Киева сесть за стол переговоров с Москвой и территориальных уступок

Кирби прежде всего отметил, что не намерен комментировать предвыборную кампанию в Штатах, в которых принимает участие Трамп. Также он скептически высказался по поводу самого такого "мирного плана", о котором якобы говорили журналистам советники экс-президента.

"Вы знаете, я не собираюсь вдаваться в публичную дискуссию по поводу того, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом", — сказал он.

Также представитель Белого дома подчеркнул, что приверженность американского президента Джо Байдена к поддержке Украины "была явно устойчивой, резкой и последовательной".

По словам Кирби, Вашингтону удалось создать глобальную коалицию, в которую вошли более 50 стран. Все они поддерживают Украину. Джо Байден только подписал на G7 в Италии неделю назад историческое двустороннее соглашение с Украиной по безопасности. И он понимает, что чем сильнее будет позиция Украины на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда придет время. Но только Киев сам решит, когда это самое время наступит. Чиновник также добавил позицию Вашингтона: "ничего об Украине без Украины".

"И мы настойчиво стоим, чтобы убедиться, что у президента Зеленского есть все необходимое, чтобы, если и когда он будет готов взяться за стол переговоров, он мог сделать это с позиции силы, и чтобы он знал, что он имеет нашу поддержку и поддержку эти близко 50-ти с лишним стран", — высказался Кирби.

Он также подчеркнул, что Белый дом не собирается заставлять Украину "сдавать какую-то свою территорию, потому что мы понимаем, что, если Путину разрешат завоевать Украину и покорить ее народ, кого-либо из ее людей, последствия будут тяжелыми".

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