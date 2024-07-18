Байден заявил о своем решении после подтверждения у него COVID-19

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден в разгар предвыборной кампании инфицировался коронавирусом. Как передает портал "Комментарии", эту информацию действующий глава Белого дома сам подтвердил в социальной сети X.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден поблагодарил всех за добрые пожелания и сообщил, что будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.
Отметим, ранее стало известно, что у Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19.
В материале "CNN" говорится, что Джо Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.
Читайте также на портале "Комментарии" - Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает CBS News.
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