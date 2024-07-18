Байден заявил о своем решении после подтверждения у него COVID-19

Президент США Джо Байден в разгар предвыборной кампании инфицировался коронавирусом. Как передает портал "Комментарии", эту информацию действующий глава Белого дома сам подтвердил в социальной сети X.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"В среду днем получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо", — написал американский лидер.

Джо Байден поблагодарил всех за добрые пожелания и сообщил, что будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.

"И в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнять работу для американского народа", — отметил президент.

Отметим, ранее стало известно, что у Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19.

В материале "CNN" говорится, что Джо Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.

"Президент сегодня днем обратился с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомаганием", — говорится в записке врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте также на портале "Комментарии" - Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает CBS News.



