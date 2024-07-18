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Опасения оправдались: у Байдена выявлено серьезное заболевание

По информации CNN, президент США Джо Байден заразился коронавирусом

сегодня, 06:45
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Кравцев Сергей

У президента США Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Опасения оправдались: у Байдена выявлено серьезное заболевание

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Джо Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.

"Президент сегодня днем обратился с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомаганием", — говорится в записке врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подтверждение Белого дома появилось вслед за заявлением генерального директора UnidosUS Джанет Мургией, после того, как Байден опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и только что получил положительный результат на Covid", — сказала Мургия присутствующим.

Издание "CNN" добавило, что президент США будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжит исполнять обязанности главы государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает CBS News.

Джо Байден рассказал, что готов свернуть свою предвыборную кампанию и выйти с президентской гонки при условии диагноза врачей, которые бы выявили у него серьезные медицинские проблемы.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема", — сказал Байден.

Напомним, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в Демократической партии начались активные дискуссии и призывы некоторых ее представителей о необходимости Джо Байдена сняться с президентской гонки.




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