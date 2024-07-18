Опасения оправдались: у Байдена выявлено серьезное заболевание

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Кравцев Сергей
У президента США Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Джо Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.
Подтверждение Белого дома появилось вслед за заявлением генерального директора UnidosUS Джанет Мургией, после того, как Байден опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.
Издание "CNN" добавило, что президент США будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжит исполнять обязанности главы государства.
Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает CBS News.
Джо Байден рассказал, что готов свернуть свою предвыборную кампанию и выйти с президентской гонки при условии диагноза врачей, которые бы выявили у него серьезные медицинские проблемы.
"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема", — сказал Байден.
Напомним, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в Демократической партии начались активные дискуссии и призывы некоторых ее представителей о необходимости Джо Байдена сняться с президентской гонки.
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