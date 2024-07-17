Байден готов выйти из президентской гонки: назвал единое условие

Президент США Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Байдену для CBS News.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден рассказал, что готов свернуть свою предвыборную кампанию и выйти с президентской гонки при условии диагноза врачей, которые бы выявили у него серьезные медицинские проблемы.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема", — сказал Байден.

Напомним, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в Демократической партии начались активные дискуссии и призывы некоторых ее представителей о необходимости Джо Байдена сняться с президентской гонки.

Основной причиной называли возможные заболевания 81-летнего Джо Байдена, в частности, намекали на проблемы с памятью или симптомы деменции. Байден неоднократно отрицал эти заявления и объяснил неудачное выступление на дебатах простудой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач дал однозначный ответ на вопрос, болен ли Байден деменцией. Специалист по изучению и лечению болезней пожилых людей проанализировал поведение президента США и объявил о своих выводах.

Также "Комментарии" писали о том, что Джо Байден обвинен в попытке покушения на его главного конкурента Дональда Трампа. Один из членов Республиканской партии заявил, что "Байден дал приказ", а также подстрекал людей к попытке убийства Трампа.



