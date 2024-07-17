logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден готов выйти из президентской гонки: назвал единое условие
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден готов выйти из президентской гонки: назвал единое условие

Джо Байден впервые допустил снятие своей кандидатуры на президентских выборах. По его словам, это может произойти из-за врачей.

сегодня, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Джо Байден заявил, что готов снять свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, если бы врачи у него обнаружили какое-либо заболевание и указали на конкретную проблему. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Байдену для CBS News.

Байден готов выйти из президентской гонки: назвал единое условие

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Джо Байден рассказал, что готов свернуть свою предвыборную кампанию и выйти с президентской гонки при условии диагноза врачей, которые бы выявили у него серьезные медицинские проблемы.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая проблема", — сказал Байден.

Напомним, что после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в Демократической партии начались активные дискуссии и призывы некоторых ее представителей о необходимости Джо Байдена сняться с президентской гонки.

Основной причиной называли возможные заболевания 81-летнего Джо Байдена, в частности, намекали на проблемы с памятью или симптомы деменции. Байден неоднократно отрицал эти заявления и объяснил неудачное выступление на дебатах простудой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врач дал однозначный ответ на вопрос, болен ли Байден деменцией. Специалист по изучению и лечению болезней пожилых людей проанализировал поведение президента США и объявил о своих выводах.

Также "Комментарии" писали о том, что Джо Байден обвинен в попытке покушения на его главного конкурента Дональда Трампа. Один из членов Республиканской партии заявил, что "Байден дал приказ", а также подстрекал людей к попытке убийства Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cbsnews.com/video/biden-on-what-it-would-take-for-him-to-drop-out-of-race-increases-black-and-latino-outreach/?intcid=CNM-00-10abd1h
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости