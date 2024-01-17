Байден зовет лидеров Конгресса на откровенный разговор: вопрос № 1 касается Украины

Президент США Джо Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, Джо Байден "примет лидеров Конгресса из Сената и Палаты представителей, а также руководителей ключевых комитетов от обеих партий в Белом доме", чтобы обсудить "критическую важность его дополнительного запроса по национальной безопасности".

Представитель Белого дома не уточнила подробностей встречи, анонсировав дополнительные новости уже после самой встречи. Но, по ее словам, в администрации Байдена считают, что двухпартийные переговоры по дополнительному запросу "двигаются в правильном направлении".

Ожидается, что на встрече в Белом доме будут присутствовать в частности лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон и лидер демократического меньшинства в Палате Хаким Джеффрис.

Она происходит на фоне отсутствия прогресса по достижению соглашения в Конгрессе, которое разблокировало бы одобрение дополнительного финансирования на помощь Украине, Тайваню и Израилю вместе с усилением мер противодействия миграции на южной границе США.

Помехой компромисса стала в частности позиция Джонсона, который требует значительно более строгого подхода к сдерживанию миграции на границе США и Мексики, чем согласовали переговорщики в Сенате.

Читайте также на портале "Комментарии" — блокирование помощи Украине: кто и с чем просчитался в США и не только. Эксперты детально проанализировали ситуацию в ходе эксклюзивного интервью нашему изданию.



