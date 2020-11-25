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Главная Новости Мир США Байдена просят безусловно продлить российско-американский договор о вооружениях еще на пять лет
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Байдена просят безусловно продлить российско-американский договор о вооружениях еще на пять лет

В команде Джо Байдена пока отказываются от комментариев

сегодня, 23:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Сторонники контроля над вооружениями призывают Джо Байдена продлить последний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III или Пражский договор 2010 года) на пять лет. Некоторые эксперты утверждают, что избранный президент США должен настоять на продлении действия документа на более короткий период, чтобы сохранить рычаги воздействия на Москву. Об этом пишет Reuters.

Байдена просят безусловно продлить российско-американский договор о вооружениях еще на пять лет

После вступления в должность президента США в январе 2021 года, Байдену придется в сжатые сроки принять решение о том, стоит ли продлить СНВ-III 2010 года иначе срок его действия закончится спустя 16 дней.

Группы контроля над вооружениями, окружающей среды направляли Байдену письменное обращение. Многие эксперты опасаются, что гибель СНВ-III может подпитывать гонку ядерных вооружений и усиливать напряженность между США и Россией, которая уже достигла своего худшего уровня с момента окончания Холодной войны в 1991 году, обостренную аннексией Крыма Россией и ее предполагаемым вмешательством, которое Москва отрицает, в американские выборы 2016 года.

Остановка действия договора также положит конец инспекциям на местах, которые две крупнейшие ядерные державы мира проводят в отношении сил друг друга.

Переходная группа Байдена отказалась ответить на просьбу прокомментировать письмо, подписанное Ассоциацией по контролю над вооружениями, Сьерра-клубом и Объединенной методистской Церковью.

Байден поддерживает продление как фундамент для новых договоренностей по контролю над вооружениями, но пока он не уточнил, на какой срок. Выступая на условиях анонимности, источники, близкие к его переходной команде, заявили, что решение о сроке, на который он будет претендовать, еще не принято.

Ранее "Комментарии" писали, что Госдеп США приступил к процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену.


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Источник: https://www.reuters.com/article/usa-biden-armscontrol/biden-urged-to-extend-u-s-russia-arms-treaty-for-full-5-years-without-conditions-idUSKBN2852Y0
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