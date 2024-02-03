Байдену нужно поучиться у Путина: в Республиканской партии сделали настораживающее заявление

Представитель Республиканской партии, губернатор Техаса Грег Эбботт, который сейчас бросил вызов федеральным властям США в конфликте вокруг границы, ставит Джо Байдену в пример российского диктатора Путина. Говорит, что у Путина Байдену "нужно поучиться работать в интересах своей страны". Как передает портал "Комментарии", такое заявление губернатор сделал в эфире телеканала "Fox News".

Губернатор Техаса ставит Путина в пример Байдену. Фото: из открытых источников

"Через нашу границу каждый проходит больше людей, чем приезжает в Нью-Йорк каждую неделю или месяц. Это невыносимо, что они (власти США – ред.) ничего не могу с этим сделать. И, наконец Дана. Существует только одна причина, почему это происходит. Джо Байден упразднил все меры по борьбе с нелегальной миграцией, которые ввел Дональд Трамп", – высказался Грег Эбботт.

По его словам, если бы Джо Байден занимался внутренними проблемами страны и не пытался бы "играться" с Путиным, то проблемы американцев удалось бы давно решить.

Читайте также на портале "Комментарии" — в первый день февраля Украина, наконец, дождалась позитивного для себя решения о выделении помощи от ЕС на 50 млрд евро. А вот поддержка со стороны США уже который месяц остается в "подвешенном" состоянии. При этом в Сенате анонсируют пакетное голосование (помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности американских границ) в течение следующей недели. Но не факт, что законопроект пройдет Палату представителей… Какие ожидания в этом ракурсе? Сможет ли Администрация Байдена и стратегически мыслящая часть Республиканской партии убедить трампистов принять столь важные для партнеров США (и самих Штатов) решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



