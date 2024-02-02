Помощь США Украине: дойдет ли дело до голосования и что ожидать от республиканцев

В первый день февраля Украина, наконец, дождалась позитивного для себя решения о выделении помощи от ЕС на 50 млрд евро. А вот поддержка со стороны США уже который месяц остается в "подвешенном" состоянии. При этом в Сенате анонсируют пакетное голосование (помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности американских границ) в течение следующей недели. Но не факт, что законопроект пройдет Палату представителей… Какие ожидания в этом ракурсе? Сможет ли Администрация Байдена и стратегически мыслящая часть Республиканской партии убедить трампистов принять столь важные для партнеров США (и самих Штатов) решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В США есть серьезный фактор Трампа

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание то, что ЕС принял пакет помощи для нашей страны с определенными условиями. В том числе – частью тех, на которых настаивала Венгрия.

Без чего мы средства не получим. Так что тут есть определенные условия. Также предусмотрены дополнительные механизмы мониторинга трат, выделяемых ЕС денег. Что также было условиями властей тех же Словакии и Венгрии, которые могут теперь "продавать" это своим избирателям. Мол, деньги в Украине будут тратить подконтрольно", – поясняет эксперт. "В любом случае – это позитивная для нас новость. Хоть данный пакет и будет пересматривать каждые год-два. Плюс – часть этих денег подвязана под требования ЕС в адрес Украины касательно реформ

В США, отмечает он, ситуация сложнее. Судя по всему, компромисс по поводу границы с Мексикой "завис" после начала открытого конфликта между властями штата Техас и Белым домом. В то же время, акцентирует Илия Куса, переговоры между республиканцами и демократами не провалены, они продолжаются.

тогда как лидеры демократов в Конгрессе более оптимистичны. Скорее всего, будет одно из двух. Либо конгрессмены проголосуют за компромиссный вариант, где миграционная реформа и укрепление границы с Мексикой будут обменяны на пакет помощи Украине. Либо эти вопросы разделят. Сперва будет отдельно проголосован законопроект по миграционной реформе и границе с Мексикой. Если он пройдет — то республиканцы могут пойти на уступки в вопросе помощи Украине. Но это уже будет рассматриваться отдельно. Возможно, даже попытаются это "вшить" в принятие нового бюджета", – прогнозирует эксперт. "Спикер Палаты представителей Майк Джонсон настроен более скептически

Он акцентирует, что есть серьезный фактор Трампа, который после успешного для него праймериз усилил свои позиции – и оказывает давление на республиканцев, чтоб те ужесточили свои требования к демократам в вопросах миграционной политики.

Предсказать исход даже раздельного голосования по помощи Украине в США крайне сложно

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

Они всё больше понимают, что, если Украина проиграет – Россия ворвется в страны ЕС. Об этом откровенно говорят в правительствах Германии, Румынии, Польши, стран Балтии. И понятно, почему ЕС выделяет нам деньги. Потому что европейцы реально боятся, что могут стать следующим объектом агрессии РФ". "Прекрасно, конечно, что европейцы выделили нам помощь

Что касается США, тут ситуация другая, отмечает эксперт. Американцы, вроде, не против помогать Украине в войне с Россией. И даже республиканцы, как бы, демонстрируют такую позицию. Однако дело застопорилось.

"Еще полгода назад самые упоротые трамписты уверяли меня, что, если будет раздельное голосование (миграционный кейс – отдельно, внешняя помощь – отдельно), то они поддержат выделение помощи Украине и другим партнерам США. Но учитывая, что Трамп зашел в сейчас в жесткую борьбу с Администрацией Байдена, ожидать можно чего угодно. И спрогнозировать итоги голосования вряд ли кто-то сможет", – констатирует Татьяна Попова.

Конечно, продолжает она, хочется верить, что республиканцы продолжат придерживаться своего принципа – врагов США следует бить на дальних рубежах. И в этом смысле максимальная поддержка Украины со стороны Штатов выглядела бы вполне логично.

предсказать исход даже раздельного голосования крайне сложно", – считает эксперт. "Но учитывая набирающую обороты избирательную кампанию

Администраций Байдена будет пытаться найти консенсус

У политолога Дмитрия Воронкова создалось впечатление, что требование республиканцев насчет ужесточения миграционной политики – больше повод для притормаживания помощи Украине.

говорят сами за себя", – считает эксперт. "Можно предположить, что РФ некими путями имеет влияния на определенную часть Республиканской партии. И те же достаточно мягкие высказывания Трампа в адрес РФ и лично Путина

Вопрос лишь в том, акцентирует он, насколько сильно политическое лобби подобной направленности. И сможет ли более понимающая все вызовы часть республиканцев переубедить коллег – и совместно с демократами принять важные не только для Украины, но и для Израиля, Тайваня, в конце концов – самих США – решения.

"Нет сомнений, что Администраций Байдена будет пытаться найти консенсус, она уже делает уступки в миграционной политике. Но учитывая политическую турбулентность в связи с выборами, делать четкие прогнозы (выделят/не выделят нам макрофинансовый пакет помощи) невозможно", – констатирует Дмитрий Воронков.

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