Помощь США Украине: дойдет ли дело до голосования и что ожидать от республиканцев

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Кравцев Сергей
В первый день февраля Украина, наконец, дождалась позитивного для себя решения о выделении помощи от ЕС на 50 млрд евро. А вот поддержка со стороны США уже который месяц остается в "подвешенном" состоянии. При этом в Сенате анонсируют пакетное голосование (помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование безопасности американских границ) в течение следующей недели. Но не факт, что законопроект пройдет Палату представителей… Какие ожидания в этом ракурсе? Сможет ли Администрация Байдена и стратегически мыслящая часть Республиканской партии убедить трампистов принять столь важные для партнеров США (и самих Штатов) решения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание то, что ЕС принял пакет помощи для нашей страны с определенными условиями. В том числе – частью тех, на которых настаивала Венгрия.
В США, отмечает он, ситуация сложнее. Судя по всему, компромисс по поводу границы с Мексикой "завис" после начала открытого конфликта между властями штата Техас и Белым домом. В то же время, акцентирует Илия Куса, переговоры между республиканцами и демократами не провалены, они продолжаются.
Он акцентирует, что есть серьезный фактор Трампа, который после успешного для него праймериз усилил свои позиции – и оказывает давление на республиканцев, чтоб те ужесточили свои требования к демократам в вопросах миграционной политики.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:
Что касается США, тут ситуация другая, отмечает эксперт. Американцы, вроде, не против помогать Украине в войне с Россией. И даже республиканцы, как бы, демонстрируют такую позицию. Однако дело застопорилось.
Конечно, продолжает она, хочется верить, что республиканцы продолжат придерживаться своего принципа – врагов США следует бить на дальних рубежах. И в этом смысле максимальная поддержка Украины со стороны Штатов выглядела бы вполне логично.
У политолога Дмитрия Воронкова создалось впечатление, что требование республиканцев насчет ужесточения миграционной политики – больше повод для притормаживания помощи Украине.
Вопрос лишь в том, акцентирует он, насколько сильно политическое лобби подобной направленности. И сможет ли более понимающая все вызовы часть республиканцев переубедить коллег – и совместно с демократами принять важные не только для Украины, но и для Израиля, Тайваня, в конце концов – самих США – решения.
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