Белый дом намекает на громкое переименование Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в случае установления контроля над ним. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, а также соответствующие заявления самого американского лидера, сделанные во время пресс-конференции в Майами.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Контроль над стратегически важным проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Трампа. Эту тему он также поднял на форуме саудовских инвесторов, где прямо намекнул на возможность изменения названия объекта.

Во время выступления президент США сделал резонансное заявление в своем характерном стиле: "Они должны разблокировать пролив Трампа, то есть Ормузский. Простите, какая досада… Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился. Нет, со мной не бывает случайностей".

По данным источников, идея переименования активно обсуждается среди сторонников Трампа в социальных сетях и постепенно выходит за рамки интернет-дискуссий.

В случае реализации подобных планов рассматриваются варианты названий, такие как "Американский пролив" или "пролив Трампа". Однако эксперты предупреждают: любые попытки изменить статус или даже символическое название Ормузского пролива неизбежно вызовут жесткую реакцию на международной арене.

Ормузский пролив остается критически важной транспортной артерией глобальной энергетики, поэтому любые заявления о контроле над ним способны спровоцировать серьезные колебания на мировых рынках и усилить геополитическую напряженность.

