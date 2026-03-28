Білий дім натякає на гучне перейменування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення контролю за нею. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела, а також відповідні заяви американського лідера, зроблені під час прес-конференції в Майамі.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Контроль над стратегічно важливою протокою, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Трампа. Цю тему він також порушив на форумі саудівських інвесторів, де прямо натякнув на можливість зміни назви об'єкта.

Під час виступу президент США зробив резонансну заяву у своєму характерному стилі: "Вони мають розблокувати протоку Трампа, тобто Ормузьку. Вибачте, яка досада... Така страшна помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився. Ні, зі мною немає випадковостей".

За даними джерел, ідея перейменування активно обговорюється серед прихильників Трампа в соціальних мережах і поступово виходить за межі інтернет-дискусій.

У разі реалізації подібних планів розглядаються варіанти назв, такі як "Американська протока" або "протока Трампа". Проте експерти попереджають: будь-які спроби змінити статус чи навіть символічну назву Ормузької протоки неминуче спричинять жорстку реакцію на міжнародній арені.

Ормузька протока залишається критично важливою транспортною артерією глобальної енергетики, тому будь-які заяви про контроль над нею здатні спровокувати серйозні коливання на світових ринках та посилити геополітичну напруженість.

