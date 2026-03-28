logo_ukra

BTC/USD

66865

ETH/USD

2009.85

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Білий дім натякає на гучне перейменування Ормузької протоки
commentss НОВИНИ Всі новини

Білий дім натякає на гучне перейменування Ормузької протоки

Контроль над ключовою нафтовою артерією світу може призвести до політичного шоу з глобальними наслідками

28 березня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки у разі встановлення контролю за нею. Про це повідомляє New York Post з посиланням на джерела, а також відповідні заяви американського лідера, зроблені під час прес-конференції в Майамі.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Контроль над стратегічно важливою протокою, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів Трампа. Цю тему він також порушив на форумі саудівських інвесторів, де прямо натякнув на можливість зміни назви об'єкта.

Під час виступу президент США зробив резонансну заяву у своєму характерному стилі: "Вони мають розблокувати протоку Трампа, тобто Ормузьку. Вибачте, яка досада... Така страшна помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився. Ні, зі мною немає випадковостей".

За даними джерел, ідея перейменування активно обговорюється серед прихильників Трампа в соціальних мережах і поступово виходить за межі інтернет-дискусій.

У разі реалізації подібних планів розглядаються варіанти назв, такі як "Американська протока" або "протока Трампа". Проте експерти попереджають: будь-які спроби змінити статус чи навіть символічну назву Ормузької протоки неминуче спричинять жорстку реакцію на міжнародній арені.

Ормузька протока залишається критично важливою транспортною артерією глобальної енергетики, тому будь-які заяви про контроль над нею здатні спровокувати серйозні коливання на світових ринках та посилити геополітичну напруженість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться. Відповідну заяву американський лідер зробив під час виступу під час конференції у Майамі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини