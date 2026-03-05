Белый дом назвал настоящие цели войны США против Ирана

У Соединенных Штатов достаточно ресурсов и вооружения для ведения длительной войны против Ирана. В Вашингтоне заявляют, что текущая военная операция уже демонстрирует значительные результаты и четко определены стратегические цели. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя ход американской операции "Эпическая ярость", передает CNN.

Кэролайн Левитт. Фото: из открытых источников

По ее словам, операция направлена, прежде всего, на ослабление военных возможностей Тегерана. Среди ключевых задач – уничтожение программы баллистических ракет Ирана, ликвидация его военно-морского присутствия в регионе, нейтрализация связанных с Тегераном террористических группировок и недопущение получения страной ядерного оружия.

В Белом доме подчеркнули, что смена политического режима в Иране не является главной целью Вашингтона. В то же время, устранение иранских лидеров, причастных к поддержке терроризма, считается положительным результатом, если такое происходит во время боевых действий.

Левитт также процитировала позицию президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что Вашингтон не хочет видеть Иран под контролем "террористического режима".

По ее словам, каждая ликвидация террористов рассматривается американскими властями как победа для безопасности страны.

Представитель Белого дома добавила, что решение начать удары было принято после сигналов о возможной подготовке атак со стороны иранского режима. Именно поэтому, подчеркнула она, бездействие для американской администрации было неприемлемым вариантом.

В Вашингтоне убеждены, что операция "Эпическая ярость" уже демонстрирует "ошеломляющий успех" и имеет все шансы достичь поставленных целей.

